Heuer gibt’s drei Marktsonntage - einer zusammen mit dem Stadtfest

Von: Klaus Greif

Markt in Germering © mm

Verkaufsoffene Sonntage waren während der dreijährigen Pandemiezeit Mangelware. Jetzt stehen wieder welche an.

Germering – 2020 und 2021 fielen die Marktsonntage komplett ins Wasser. 2022 lud der Wirtschaftsverband im Oktober erstmals wieder zum sonntäglichen Einkaufen und Bummeln ins Zentrum ein.

In diesem Jahr soll alles besser werden: Zum ersten Mal finden dann in der Großen Kreisstadt drei verkaufsoffene Sonntage statt. Der Stadtrat billigte einen entsprechenden Antrag des Wirtschaftsverbandes ohne Diskussion.

Der erste Marktsonntag des Jahres geht schon in gut zwei Wochen über die Bühne. Am 7. Mai machen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr auf. Die Stände des Marktes sind schon ab 11 Uhr geöffnet. Am Wochenende des 7. und 8. Mai findet zudem in der Stadthalle die Germeringer Gesundheitsmesse statt.

Bereitschaft

Den Marktsonntag im Herbst hat der Wirtschaftsverband für den 15. Oktober eingeplant. Im Antrag schrieben die Vorsitzenden Katrin Schmidt und Jürgen Andre, dass sie diesen durchführen wollen, obwohl die Finanzierung noch nicht zu 100 Prozent gesichert sei. Der Grund: „Mit dem Antrag wollen wir unserer Bereitschaft zur Durchführung für das Germeringer Gewerbe Ausdruck verleihen.“

Beim Stadtfest

Zusätzlich zu diesen zwei üblichen Terminen im Frühjahr und im Herbst will der Verband einen dritten verkaufsoffenen Sonntag anbieten. Er soll parallel zum Stadtfest „Germering feiert“ am Sonntag, 16. Juli, durchgeführt werden. Möglich ist dies, weil durch das Stadtfest die gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden. Demnach dürfen Geschäfte am Sonntag nur geöffnet werden, wenn in der Stadt gleichzeitig ein Markt, eine Messe oder eine ähnliche Veranstaltung angeboten wird. Das Stadtfest zählt zu den letzteren.

Wichtige Bausteine

An den drei beantragten und vom Stadtrat genehmigten Terminen haben die Germeringer Geschäfte laut Jürgen Andre und Katrin Schmidt dreimal die Möglichkeit, sich einem größeren Kundenkreis vorzustellen und die Vielfalt des Einkaufens zu präsentieren. Dies habe über den Marktsonntag hinaus eine positive Auswirkung auf die Stadt. Aus Sicht des Wirtschaftsverbandes sind Marktsonntage wichtige Bausteine im örtlichen Einzelhandelsmarketing, um der zunehmenden Verödung der Innenstädte aufgrund mangelnder Frequenz und wenigem gastronomischen Angebot etwas entgegen zusetzen.

