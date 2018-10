Hier gibt es nur fair gehandelte Waren

Der genossenschaftlich geführte „Weltoffen“-Laden hat sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Im Jubiläumsjahr läuft alles in ruhigen Bahnen. Vor allem der Fairtrade-Gedanke wird groß geschrieben.

Germering – Eine wie Anette Blumenthal passt in den Weltladen. „Zu Hause wird Fairtrade gelebt“, berichtet das neue Vorstandsmitglied des Weltladens. Sie erzählt, dass in ihrer Familie nach Möglichkeit nur fair gehandelte Produkte berücksichtigt werden. Auch in ihrer Diplomarbeit hat sich die jetzt 50-jährige mit der ökologischen Entwicklung beschäftigt. Mit dem Ehrenamt kommt Blumenthal, die von der Aufsichtsratsvorsitzenden Ingeborg Keil gewonnen wurde, ebenfalls gut klar. Neben dem Weltladen ist sie auch noch in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche und im Elternbeirat der Realschule engagiert.

Für Michaela Radykewicz, neben Linda Zeck als weiteres Vorstandsmitglied tätig, ist solch ein Engagement wichtig. „Man soll uns als Laden schon wahrnehmen“, betont sie. Deshalb sei jeder, der dazu beitrage, wichtig. Neben dem Vorstand und dem Aufsichtsrat sind das rund 30 ehrenamtliche Mitglieder, die das Geschäft in der Otto-Wagner-Straße 4 am Laufen halten.

In den zehn Jahren habe man schon einen Kundenstamm gewonnen, „der bewusst fair einkauft“. Und bei allem Bewusstsein für Umwelt und fairem Handel, gibt es durchaus Produkte, die Radykewicz auch als Renner bezeichnet. Die „fairafric“-Schokolade ist einschließlich Verpackung in Ghana hergestellt. „Und die Damen schätzen besonders die Lederhandtaschen.“

Dass der Weltladen die Weltordnung nicht grundlegend ändert, ist Radykewicz schon bewusst. „Aber jedes Teil, jedes Produkt, das fair gehandelt wird, hat etwas von einer guten Tat.“ Kleine Schritte, auch wenn sie in den produzierenden Ländern nur punktuell helfen könnten, seien besser, als wenn man gar nichts unternehme.

Wenn es nach Wolf-Dieter Gatzke geht, könnte Germering durchaus etwas nachlegen. Der Sprecher der Lenkungsgruppe findet, „dass die Stadt schon noch mehr Futter hinter das Fairtradeschild bringen könnte“.

Gatzke will beispielsweise versuchen, fair gehandelte Fußbälle im Sportgeschehen der Stadt unterzubringen. Die Vereine seien allerdings wegen der Vorgaben durch den Verband skeptisch. Aber wenigstens im Trainingsbetrieb und im Schulsport könne man doch fair gehandelte Bälle verwenden, wünscht sich Gatzke. „Was München schafft, sollte auch in Germering gelingen.“ Auch der FC Puchheim und die Schulen der Nachbarstadt verwenden seit 2016 fair gehandelte Bälle.