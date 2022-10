Hier wird Familien schnell geholfen

Von: Hans Kürzl

Wollen am Familienstützpunkt festhalten (v.l.): Dietmar König (Jugendamt des Landkreises), Martina Becker (Leiterin Familienstützpunkt) und Martin Rattenberger (Amt für Jugend, Familie und Soziales der Stadt). © Hans Kürzl

Vor fünf Jahren wurde der beim Sozialdienst angesiedelte Familienstützpunkt im Mehrgenerationenhaus Zenja ins Leben gerufen. Die Bilanz zeigt, wie wichtig auch niederschwellige Beratungsangebote für Betroffene sind.

Germering – Das Lob kommt für den Familienstützpunkt an sich und für die Einrichtung in Germering im Besonderen von hoher Stelle: „Wir sind sehr zufrieden damit“, betonte Dietmar König, Leiter des Kreisjugendamtes. Der Stützpunkt sei ein wichtiges Element innerhalb der gesamten Landschaft an Jugendhilfe-Maßnahmen.

Bei einem Gespräch, in dem Bilanz zu dem kleinen Jubiläum gezogen wird, gibt Martina Becker als Leiterin des Familienstützpunkts das Lob zurück. Dass die Jugendhilfe des Landkreises seit einem Jahr mit einer Außenstelle in der Großen Kreisstadt vertreten ist, sei auch für ihre Arbeit wichtig. „Ich sehe mich in einer Lotsenfunktion“, erklärt sie ihre Aufgabe.

„Erst beurteilen, was nötig ist, dann sehen, wer helfen kann.“ Dazu sei ein gutes Netzwerk erforderlich und für die Betroffenen wichtig. Dass das niederschwellige Angebot auch deshalb gerne aufgesucht werde, weil es weniger Bürokratie vermittelt, sieht Becker eher am Rande als Grund. Aber: „Wenn man im Amt lange keinen Termin bekommt, können wir schnell erste Hilfestellungen leisten.“

Für alle offen

Die Anlaufstelle in Germering ist für alle offen: Familien, werdende Eltern, Alleinerziehende, Großeltern. Aber auch die Kinder und Jugendlichen könnten zu ihr kommen, so Becker. Das komme allerdings eher selten vor. Die Anlaufstelle im Wohnzimmer der Generationen des Zenja werde eher von Familien mit kleinen Kinder und Alleinerziehenden aufgesucht.

„Zu 75 Prozent kommen Frauen“, sagt Becker. Es sind dann Fälle wie die in einer Familie, wo Mutter und Vater eigentlich getrennt sind. Aber wegen der großen Schwierigkeit eine bezahlbare Wohnung zu finden, leben die Eltern doch noch zusammen. Überhaupt Ansprechpartner zu sein, Hilfe bei der Wohnungssuche, Anlaufstellen für die Konfliktbewältigung finden – das leistet Becker in diesem Fall.

Bei einer Familie aus Afghanistan mit fünf Kindern soll nicht nur die Integration in den Alltag gelingen. „Die Familie braucht zudem Entlastung“, sagt Becker. Und so hat die Sozialpädagogin, die außerdem noch Bank-Fachwirtin ist, für einen Familienpaten gesorgt.

In anderen Fällen müssen finanzielle Notlagen gelindert oder Lernhilfen geschaffen werden. Das alles lasse sich im persönlichen Kontakt sehr viel besser erledigen, so Becker, selbst Mutter zweier erwachsener Kinder.

„Die Corona-Pandemie war sehr herausfordernd.“ Viele Familien seien abgetaucht. Becker hat trotzdem versucht, sie wieder hervorzuholen – zum Beispiel mit Beratungs-Spaziergängen am Germeringer See, wo dann Vorgaben leichter einzuhalten waren.

Sonntagsangebote

Trotz allen Engagements musste Becker auch Flops hinnehmen, wie sie es nennt. Die Sonntagsangebote, die man in der Anfangsphase der Familienstützpunktes gemacht habe, seien zu unterschiedlich angenommen. „Mal kam keiner, mal 20.“ Auch der Eltern-Talk war kein Erfolg. „Woanders hat es funktioniert. Keine Ahnung, warum nicht in Germering“, erklärt Becker.

Dagegen seien Modellbaukurse, Ausflüge zum Bauernhof oder Angebote für Väter mit Grundschulkindern wahre Renner. Auch die Erste-Hilfe-Kurse am Kind sind stark nachgefragt. Hier soll es bald einen Kompaktkurs geben.

In erster Linie bedienen die neun Familienstützpunkte des Landkreises das unmittelbare Einzugsgebiet. In Germering ist das das Stadtgebiet selbst und in einigen Fällen wegen der Nähe auch Puchheim-Ort. So sieht sich Sozialdienst-Geschäftsleiterin Sabine Brügel-Fritzen in der vor fünf Jahren getroffenen Entscheidung bestätigt. „Keiner wusste damals, wie der Familienstützpunkt angenommen wird. Mittlerweile ist er ein Erfolgsmodell.“

