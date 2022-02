Bei der SpaceX-Mission: Hightech aus Germering im Weltall

Von: Andreas Daschner

In diesem Würfel befindet sich eine Kamera – eine Art Selfie-Stick für einen polnischen Satelliten. © ad

Bei der SpaceX-Mission von Milliardär, Visionär und Raumfahrtunternehmer Elon Musk wurden jüngst acht Satelliten in den Weltraum entlassen. Für den Erfolg dieses Manövers war ein nur wenige Quadratzentimeter großes Bauteil entscheidend. Es wurde von der Germeringer Firma DcubeD hergestellt.

Germering – So genannte Kleinsatelliten werden in der Regel eingesetzt, um Internetverbindungen aus etwa 500 Kilometern Höhe aufzubauen oder zum Beispiel die Entwicklung von Waldbränden aus dem Orbit zu beobachten. Damit sie das können, müssen sie freilich erst einmal mit einer Rakete dorthin befördert werden. Dazu werden sie in unscheinbaren Containern untergebracht, die sich im richtigen Moment öffnen und die Flugkörper in die Freiheit entlassen müssen.

Kleines Gerät mit großer Wirkung

Ein Würfel mit nicht einmal zwei Zentimetern Kantenlänge, aus dem ein kleiner Stift hervorschaut, ist das Kernstück hinter dieser Technologie. „Der Stift wird ferngesteuert in den Würfel gezogen, sodass der Behälter aufgeht“, erklärt Thomas Sinn, Gründer und Geschäftsführer der Firma DcubeD. Was so simpel klingt, ist speziell für die kommerzielle Raumfahrt, zu der auch Musks SpaceX gehört, eine kleine Revolution. Denn derartige Auslösemechanismen waren lange Zeit nur schwer zu bekommen.

Sinn hat in Stuttgart Raumfahrttechnik studiert, in den USA seinen Master gemacht und sich in Glasgow weitergebildet. Danach arbeitete er für die europäische Raumfahrtbehörde ESA und für die Firma HPS Raumfahrttechnik in München. Bei einem Projekt stellte sich genau der besagte Auslösemechanismus als Problem heraus. „Die Teile waren entweder mit Ausfuhrbestimmungen versehen oder nur mit langen Wartezeiten zu bekommen“, sagt Sinn.

Firmengründer Thomas Sinn mit einem Container, in dem Satelliten in den Weltraum geschossen werden. Der silberne Würfel vorne oben auf dem Container ist der Öffnungsmechanismus, den DcubeD hergestellt hat. © ad

Die Lösung: Selbst bauen. Das war der Startschuss für DcubeD. Gemeinsam mit Thomas Lund, Alexander Titz und Joram Gruber rief Sinn die Firma 2019 ins Leben. Eigentlich heißt das Unternehmen vollständig Deployables Cubed. Der Name ist Programm, bedeutet er doch so viel wie „Faltbares im Würfel“. Neben den Auslösemechanismen stellt das 15-köpfige Team auch faltbare Strukturen her.

Dazu zählen zum Beispiel Sonnensegel, die sich im Weltraum entfalten und die Satelliten mit Hilfe des Sonnenlichts mit Energie versorgen. Ein solches entwickeln die Germeringer gerade für die ESA: Das aufgefaltet 1,3 mal 1,3 Meter große Segel soll so weit zusammengefaltet werden, dass es in einen Würfel mit zehn Zentimetern Kantenlänge passt.

Projekt für NASA-Mondmission

Ein weiteres Projekt realisiert DcubeD für eine Mondmission der NASA, die 2023 starten soll: Ein ähnlicher Öffnungsmechanismus wie für SpaceX. Die Mission soll als Vorbereitung für die nächste Landung eines Mannes und der ersten Frau auf dem Mond dienen. „Das ist schon aufregend, wenn man weiß, dass unser Produkt auf der Mondoberfläche sein wird“, sagt Sinn.

Die Begeisterung für die Raumfahrt ist Sinn schon in seiner Jugend eingeimpft worden. Er ist nahe einer Einrichtung in Baden-Württemberg aufgewachsen, in der die Triebwerke für Ariane-Raketen getestet werden. „Da haben manchmal richtig die Fenster gewackelt“, erzählt er. Damit war sein Interesse für die Raumfahrt geweckt.

Umso größer war die Aufregung, als die SpaceX-Mission Mitte Januar vom Weltraumhafen Cape Canaveral (Florida) abhob. Das Firmenteam und geladene Gäste, darunter Germerings Vize-Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair, verfolgten den Start im Brauhaus Germering. Groß war der Jubel, als die Meldung kam: „Separation confirmed“ – Trennung bestätigt. Die acht Satelliten waren freigesetzt worden, der Mechanismus von DcubeD hatte seine Arbeit zuverlässig erfüllt.

Selfie-Stick auf einem Satelliten

Die kleinen Würfel – Aktuatoren genannt – sind aber nicht das einzige Gerät, das die Germeringer mit dieser Mission ins All geschickt haben. An einem polnischen Satelliten wurde ein weiteres Gerät installiert: eine Kamera, die sich auch in einer Art Würfel befindet und die ausgefahren werden kann. Sie soll Bilder vom Flugkörper im All aufnehmen, die dann zur Erde gefunkt werden. Quasi ein Selfie-Stick für den Satelliten.

US-Markt ist das nächste Ziel

Mit den laufenden Projekten für ESA und NASA sieht Sinn sein noch junges Unternehmen längst noch nicht am Ende „Wir wollen unsere Produktion expandieren“, sagt er. Ziel ist der Markt, bei dem DcubeD mit dem NASA-Projekt eh schon einen Fuß in der Tür hat und von wo aus die Germeringer Aktuatoren den Weg ins All genommen haben: die USA.

