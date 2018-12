Historische Fotos rund um die Eisenbahn gesucht

Die Modellbahn-Gemeinschaft sucht historische Aufnahmen der Eisenbahn in Germering.

Germering– Dabei ist es dem Verein zufolge egal, ob es sich um die Bahnhofsgebäude von Germering-Unterpfaffenhofen oder Harthaus handelt, um Fotos der ehemaligen Güterschuppen oder Bahnübergänge oder von den Industriegleisen im Stör- oder Wifo-Gelände: „Sämtliche Dokumente, die irgendwelche Motive der Eisenbahn in Germering – auch nur im Hintergrund – erkennbar zeigen, sind willkommen,“ schreiben die Modellbauer.

Bei den bislang letzten Ausstellungen in der Stadthalle präsentierte die Modellbahn-Gemeinschaft bereits historische Fotos vom örtlichen Bahnverkehr. „Viele unserer Besucher haben dies mit Interesse wahrgenommen“, erzählt Mitglied Elmar Schulte. „Wir möchten daher versuchen auf der nächsten Ausstellung weitere Fotos zu zeigen“.

Schulte zufolge steht auch weiterhin die Idee im Raum, das Eisenbahn-Umfeld nachzubilden. Ein Modell im Maßstab 1:87, das das Bahnhofsgebäude von Unterpfaffenhofen-Germering im Zustand der Eröffnung der Bahnlinie Pasing-Herrsching um 1903 zeigt, wurde bereits erbaut und im März ausgestellt.

Wer geeignetes Bildmaterial hat, kann sich mit dem Verein per E-Mail an kontakt@mbgg.de in Verbindung setzen oder zu einem Stammtisch kommen. Dieser findet jeden ersten Donnerstag im Monat um 19.15 Uhr in der Wunderbar, Streiflacher Straße, statt. Weitere Informationen gibt es auf www.mbgg.de. kg