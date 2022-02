Frauenhaus bietet künftig mehr Platz und kann auch ältere Buben aufnehmen 

Hospiz und Frauenhaus werden in wenigen Monaten eröffnet

Von: Klaus Greif

Das stationäre Hospiz mit angeschlossenem Frauenhaus wird in wenigen Monaten eröffnet. Um zu funktionieren, sind beide Einrichtungen auf Spenden angewiesen –alleine das Hospiz benötigt zusätzlich zu den Kostenübernahmen der Kassen mindestens rund 60 000 Euro im Jahr.

Die Kosten, die für jeden Gast, so heißen die Patienten im Hospiz, anfallen, sind beträchtlich: „Jeder Platz kostet 13 000 bis 15 000 Euro im Monat“, erklärte Lamprecht. Die Pflege- und Krankenkassen übernehmen rund 95 Prozent, den Rest, also mindestens 60 000 Euro jährlich, müsse das Hospiz aus Spenden aufbringen. Lamprecht: „Das ist sehr viel.“



Das Hospiz verfügt neben den zehn Betten für die Gäste noch über zwei Plätze für Angehörige. Eine Küche zur Selbstversorgung, ein Wohn- und Esszimmer, ein Raum der Stille und ein spezielles Pflegebad runden das Raumangebot ab. Vor allem die eigene Küche ist Lamprecht zufolge sehr wichtig. So könne man die Wünsche der Gäste am besten erfüllen. Aber auch das Pflegebad mit einer übergroßen Wanne und allen notwendigen Hilfsangeboten erfülle eine nicht unerhebliche Rolle: „Wir können so den Gästen, die möglicherweise seit Jahren nicht mehr baden konnten, einen großen Wunsch erfüllen.“



Dass es das Hospiz gibt, ist Marianne Strobl zu verdanken. Daran erinnerte der Vorsitzende des Hospizvereins, Alt-OB Peter Braun. Als Strobls Mann Max vor Jahren in einem Münchner Hospiz gestorben war, hat sie bei Braun nachgefragt, warum es in Germering keine solche Einrichtung gibt. Das führte schließlich zur Gründung der Max-und-Gabriele-Strobl-Stiftung. Diese stellte ein Grundstück zu Verfügung, mit der Vorgabe, hier ein Hospiz zu errichten. Die Germeringer Sozialstiftung, unter deren Dach die neue Stiftung arbeitet, regte zusätzlich an, dort auch ein Frauenhaus zu realisieren. Um das Hospiz zu betreiben, wurde eine gemeinnützige GmbH gegründet, Gesellschafter sind der Hospizverein, der 52 Prozent der Anteile hält, die Stadt und der Landkreis (je 24 Prozent).



Frauenhaus bietet künftig mehr Platz und kann auch ältere Buben aufnehmen

Der Verein „Frauen helfen Frauen“, der das ans Hospiz angegliederte Frauenhaus betreibt, ist ebenfalls auf Spenden angewiesen, um den Betreib aufrecht zu erhalten. Das berichtete die Leiterin Uli Jurschitzka im Sozialausschuss. Gemeinsam mit Miriam Ludwig stellte sie den Stadtratsmitgliedern Aufbau, Struktur und Konzept des Hauses vor, das sich grundlegend von der noch bestehenden Einrichtung unterscheidet.

Sicherheitssysteme

Neben der Tatsache, dass die Adresse des neuen Frauenhauses nicht mehr geheim gehalten wird, ist es die Größe der Räume für die Schutzsuchenden: Im Max-und-Gabriele-Strobl-Haus, so der offizielle Name, gibt es neun Appartements, die alle über eine Kochzeile und Duschkabinen verfügen – im jetzigen Frauenhaus gibt es nur Einzelzimmer und Gemeinschaftsbäder. Weil der Neubau barrierefrei gestaltet ist, können auch Frauen mit Behinderung aufgenommen werden. Die neue Raumstruktur macht es laut Jurschitzka möglich, dass jetzt auch Buben über zwölf Jahre mit der Mama mitkommen dürfen – das war bisher vor allem wegen der Gemeinschaftsbad-Situation ausgeschlossen. Das neue, offene Konzept des Frauenhauses hat unter anderem zur Folge, dass moderne Sicherheitssysteme installiert werden. Auch der enge Kontakt zur Polizei sei wichtig, erklärte Miriam Vogt. Aber auch die Nachbarn sollen ihren Teil dazu beitragen, dass sich die Frauen sicher fühlen können.

