Ihr Kissen hilft bei Tinnitus-Schlafproblemen

Es kann ein Pfeifen, Rauschen, Zischen oder Rattern sein. Menschen, die unter Tinnitus leiden, haben permanent ein Geräusch im Ohr. Oft wird der Dauerton in einer leisen Umgebung besonders quälend – also zum Beispiel abends beim Einschlafen.

Germering – Abhilfe verspricht ein neuartiges Klangkissen, das eine 27-Jährige Germeringerin gemeinsam mit einem Partner entwickelt hat.

Jacqueline Schaupp studierte an der Technischen Universität (TU) München technologie- und managementorientierte Betriebswirtschaftslehre, Simon Greschl Maschinenbau und Medizintechnik. Eines Tages saßen die beiden zusammen in einem zehntägigen Seminar. Thema der Veranstaltung: ein Problem lösen. Am ersten Tag hockte man in Grüppchen zusammen und tauschte ratlose Blicke. Niemandem fiel ein geeignetes Problem ein. Abends fragte Schaupp ihren Vater, was denn sein größtes Problem sei. Das Einschlafen mit seinem Tinnitus, erwiderte er prompt. Früher habe er zur Ablenkung Musik gehört, doch seine Partnerin fühle sich dadurch gestört.

Als sich dann auch noch herausstellte, dass Simon Greschls Vater ebenfalls unter Ohrgeräuschen litt, war die Problemstellung klar. Die Studierenden nahmen sich vor, für Tinnitus-Patienten eine Einschlafhilfe zu entwickeln, von der der Schlafpartner nichts mitbekommen sollte.

Drei Jahre sind seitdem vergangen. Schaupp und Greschl (28) haben ein Start-up gegründet und wollen ihr Klangkissen „Tinus One“ im Mai auf den Markt bringen. Das weiße Kopfkissen sieht auf den ersten Blick recht unspektakulär aus. Lediglich ein paar Bedientasten an einer der schmalen Seiten deuten darauf hin, dass unter dem Bezug aus einem Stoff auf der Basis von Eukalyptusfasern höchst diffizile Technik steckt. Das Kissen soll den tinnitus-geplagten Nutzer mit Hilfe seiner Lieblingsgeräusche in den Schlaf bringen – ob das Naturgeräusche sind wie Vogelgezwitscher oder Meeresrauschen, Musik, Podcasts oder Hörspiele. Der Clou dabei: Nur wer auf dem Kissen liegt, kann die Töne hören, denn die Technologie arbeitet mit Knochen- statt mit Luftschall. „So ergibt sich eine komplette Schallisolierung für den Schlafpartner“, erklärt Schaupp.

Im Kissen verbergen sich eine Platine mit smarten Funktionen und eine Liquidschicht, die den Klang an die Oberfläche überträgt – aber eben nicht weiter. Allein die Entwicklung dieser Komponente dauerte neun Monate. Schaupp und Greschl haben sie inzwischen zum Patent angemeldet. Am Bewegungsmuster, der Atmung und dem Gewicht des Kopfes merkt das Kissen sogar, wenn der Nutzer in den Tiefschlaf gefallen ist. Dann wird der Klang langsam ausgeblendet und das Kissen schaltet sich ab.

Dass Jaqueline Schaupps Vater jeden neuen Prototyp zum Testen bekam, versteht sich. Und das nicht nur, weil das Start-up-Unternehmen zunächst bei ihm im Keller angesiedelt war. Inzwischen haben Schaupp und Greschl ihren Firmensitz nach München verlegt. Sie haben eine eigene Produktion und Fertigung aufgebaut, beschäftigen zwei Vollzeitmitarbeiter und immer wieder Werkstudenten. Bei den Investitionen half ein Gründerstipendium der TU.

Vermarktet werden soll das Kissen zunächst nur online und über Physiotherapiepraxen. Die beiden Gründer sind zuversichtlich, was den Erfolg ihrer Entwicklung betrifft. „Alle Test-Nutzer waren extrem begeistert“, erzählt Jacqueline Schaupp. Zu ihnen gehört auch sie selber. „Ich habe zwar keinen Tinnitus, aber extreme Einschlafprobleme.“

