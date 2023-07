Ihre Bodenschätze erzählen Geschichte - jetzt im Stadtmuseum

Von: Hans Kürzl

Ausgestellt in Schaukästen und Vitrinen: Anita Jensen betrachtet ihre Funde von Germeringer Äckern. Einige davon sind nun im Stadtmuseum zu sehen. © hk

Anita Jensen hat sich in ihrem Leben schon viel gebückt – und zwar auf Äckern. Denn immer, wenn vor Bauarbeiten dort gegraben wurde, war sie mit dabei.

Germering – Und bei ihren Feldbegehungen hat die Germeringerin einiges Interessantes gefunden. Zu sehen sind die Schätze nun im Stadtmuseum.

In der Sonderausstellung im Stadtmuseum wird nur ein Bruchteil von Anita Jensens Funden präsentiert. Wie viel sie genau gemacht hat, verrät aber Bernhard Zirngibl, Archäologe aus Niederbayern, bei der Eröffnung. „Genau 24 297 Einzelstücke. Da wissen wir, wie oft sich Anita Jensen zwischen 1994 und 2007 gebückt hat.“

Begonnen hat die in München geborene und seit 1976 in Germering lebende Jensen mit den Feldbegehungen, als sie 42 Jahre alt war. „Auch zum körperlichen Ausgleich für meine berufliche Tätigkeit“, wie sie erzählt. Sie arbeitete als Chefsekretärin in einem Verlag. Sie habe sich aber schon immer gerne in der Natur aufgehalten, sei viel gewandert.

Feldbegehung

Geweckt und gefördert wurde ihr Interesse an Feldbegehungen von Franz Srownal, dem im Dezember 2022 verstorbenen früheren Germeringer Stadtarchäologen. Jensen erinnert sich noch an die ersten Begegnungen mit ihm. Einmal, so erzählt sie, habe sie ein Ziegelstück gefunden und Srownal zur Beurteilung gezeigt. Der habe das Teil kurz begutachtet und dann mit der Bemerkung „ist Neuzeit“ einfach zur Seite gelegt.

Dennoch ist Jensen dem früheren Stadtarchäologen mehr als dankbar. Er sei ihr ein Berater und Förderer gewesen. „Ich habe mit der Zeit gelernt, wichtige Merkmale bei Fundstücken zu erkennen“, sagte sie.

Zu einem der Stücke, die in der Ausstellung zu sehen sind, hat sie eine besondere Beziehung. Denn das Fragment eines Glasarmreifs ist nicht nur einer ihrer ersten Funde. Es wurde auch von Srownal als aussagefähiges Fundstück klassifiziert. Jensen habe eine gut ausgefeilte Methodik, sagte Bernhard Zirngibl. „Sie hat nach Flurstücken getrennt gesammelt.“ Das sei bei der Auswertung und der örtlichen Zuordnung der Fundstücke sehr hilfreich gewesen.

Nach 13 Jahren des Sammelns allerdings waren Jensens Keller und Lagerraum voll. Sie beschloss, mit den Feldbegehungen aufzuhören. Doch wohin mit all ihren Funden? Nach langem Überlegen hat Jensen ihre Schätze der Stadt übergeben.

„Bei manchen Stücken war das sehr schwierig“, sagt sie und verweist auf den Glas-armreif. Letztendlich müsse man aber loslassen können. Im Keller würden die Fundstücke niemandem nutzen, in der Ausstellung können sie von der Öffentlichkeit bewundert werden.

OB beeindruckt

Oberbürgermeister Andreas Haas zeigte sich beeindruckt. „Sie haben Geduld, Ausdauer und einen guten fachlichen Blick bewiesen“, sagte er zu Jensen. Die Germeringerin habe einen guten Beitrag geleistet, die Vergangenheit zu erforschen und kennenzulernen.

Sabine Mayer vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege betonte: „Jeder Fund ist wertvoll und auf seine Weise ein Schatz.“ Auch wenn er materiell vielleicht nicht so viel wert sei. Lesefunde, wie die von Jensen, seien ein wichtiger Bestandteil der Arbeit ihres Amtes. Zumal aus den Bewertungen Rückschlüsse gezogen werden, ob und wo gegraben wird. In Germering wird das laut Haas wieder vermehrt der Fall sein, wenn für die Verlegung von Glasfaserkabeln der Boden aufgebuddelt wird.

Jensen lächelte ob des Lobes für ihr Engagement. Noch mehr aber freute sie sich, dass sie über die Jahre ihre Tochter und auch ihr Enkelkind mit ihrer Leidenschaft angesteckt hat. „Die hat im Wald was ausgegraben und mir mitgebracht.“

Das Stadtmuseum

ist jeden Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Die Sonderausstellung ist bis 15. Oktober zu sehen. Der Eintritt für Personen über 18 Jahren beträgt zwei Euro. Jüngere und Mitglieder des Fördervereins sind frei.

