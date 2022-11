Ihre Insekten-Fotos gibt’s jetzt als Kalender

Von: Ulrike Osman

Franziska Fröhlich hat mit ihren von Kleinsttieren im heimischen Garten einen Jahreskalender gestaltet. © Privat

Grün schimmernd wie ein Smaragd sitzt der Käfer auf einer weißen Blüte. Rosenkäfer heißt das kaum bekannte Insekt, wie Franziska Fröhlich nach längerem Suchen im Internet herausgefunden hat.

Germering – Die Germeringerin hat einen ganzen Fotokalender über „Winzlinge im Garten“ angefertigt, weil sie die heimischen Kleinsttiere bekannter machen möchte.

Anfangs waren es vor allem Wildbienen, die die 42-Jährige faszinierten. Sie begann, ihren Garten mit bienenfreundlichen Pflanzen naturnah zu gestalten, die Insekten zu fotografieren und zu bestimmen. Mit der Zeit fielen ihr immer mehr Kleinsttiere auf, die sich in ihren Staudenbeeten tummelten. Sie staunte über schöne bunte Käfer und Schmetterlinge, über Asseln, Molche und Zikaden, über Stieldickkopffliegen und Wespenspinnen. „Die Welt der Kleinsttiere im naturnahen Garten wird oft übersehen“, sagt die Informatikerin. „Es ist faszinierend, dass es so viel gibt, was unter dem Radar bleibt.“

Franziska Fröhlich hat ihre Makro-Aufnahmen bereits zweimal in Ausstellungen in der Stadtbibliothek präsentiert. Beim ersten Mal standen Wildbienen im Mittelpunkt, beim zweiten Mal sämtliche Winzlinge, mit denen sie inzwischen Bekanntschaft gemacht hatte. Wenn die Germeringerin sich mit ihrer Kamera auf die Lauer legt, muss sie viel Geduld aufbringen. Manche der Insekten sind so scheu, dass sie schon davonfliegen, wenn nur ein Schatten auf sie fällt. Außerdem muss es windstill sein. Und selbst dann drückt die Hobbyfotografin einige hundert Mal auf den Auslöser, bevor sie eine Handvoll guter Bilder hat.

Naturnahe Gärten, in denen die Winzlinge sich wohl fühlen, müssen nicht groß sein, betont die Mutter zweier Kinder. „Meine Wildbienen-Fotos sind auf 20 bis 30 Quadratmetern entstanden“, erzählt sie. „Für die Käfer, Fliegen und Wanzen braucht man ebenfalls nicht viel Platz. Die finden sich auf den Blüten und in der Wiese ein.“ Das Wichtigste seien heimische Stauden und Wildpflanzen sowie „unaufgeräumte Ecken“ mit Zweigen und Laubhaufen. Wiesenflächen sollten nur ein- bis zweimal im Jahr geschnitten werden, empfiehlt Franziska Fröhlich. „Und natürlich darf man keine Pestizide verwenden.“

Der Kalender „Winzlinge im Garten“ ist für 15 Euro in der Buchhandlung Lesezeichen zu haben. Den Erlös will Franziska Fröhlich an die Fürstenfeldbrucker Kreisgruppe des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) spenden. „Die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen vom LBV leisten mit ihrer Biotop-Pflege und ihren Online-Vorträgen einen guten Beitrag zum Naturschutz und zur Begeisterung für die Natur vor der Haustür.“ Genau das also, was die Hobbyfotografin mit ihren Bildern auch erreichen möchte.

