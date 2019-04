Im Labyrinth aus Kerzen lebt der Augenblick

Achtsam mit dem Augenblick umgehen: Die Initiativgruppe „Neue Wege, Kirche mal anders“ der Stadtkirche hat sich dazu Gedanken gemacht. Sie schickte die Gläubigen auf einen Weg durch ein Kerzenlabyrinth – um den Moment bewusst zu erleben.

Germering– „Wir tun etwas, sind aber in Gedanken bei etwas ganz Anderem. Wir grübeln über Vergangenes, sinnen über Zukünftiges und verpassen dabei, ganz in der Gegenwart zu sein.“ Pastoralreferent Christian Kube holt die knapp 30 Gläubigen, die sich im Halbdunkel des Pfarrsaals von St. Martin versammelt haben, bei der Einführung erst einmal ganz bewusst in den Augenblick zurück. Denn genau darum geht es.

Auch im Kerzenlabyrinth, das auf dem Boden aufgebaut ist, muss man sich auf den Moment konzentrieren. Jeder Schritt will dort aufmerksam gesetzt sein, der Weg und das Leben sollen bewusst erlebt werden. „Nicht verpassen, was gerade dran ist“, nennt das Kube. Keiner wisse, in welchem Moment ihm Gott begegnen werde. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Zahl der Augenblicke im Leben begrenzt ist. „Wir sollten bereit dafür sein“, sagt Kube.

Die Katholische Stadtkirche betrachtet das Labyrinth aus Kerzen als besondere Vorbereitung auf Ostern. Intensiviert werden soll das Erlebnis durch Atemübungen zu Beginn, die Bewusstsein schaffen sollen – im wahrsten Sinn des Wortes. Getragen wird der Abend in St. Martin von Angela Krüger und ihren Liedern. Jedem einzelnen gibt sie ein Motto mit: aufmerksam hören, aufmerksam sehen, aufmerksam gehen.

Monotonie vermeiden

Dass sie jedes dieser kurzen Lieder mehrfach singt, ist bewusst so gewählt. „Keiner kennt den Rhythmus und deren Melodie“, erklärt Krüger. Deshalb trage sie die Texte, begleitet auf ihrer Gitarre, so lange vor, „bis ich das Gefühl habe, dass sich die Gruppe sicher ist“. Denn dann kann sie mit einstimmen.

Dabei achtet Krüger darauf, dass Monotonie vermieden wird. Mal werden die Worte nur geflüstert, fast so, als wolle man das Halbdunkel und den Kerzenschein aus dem Labyrinth nicht verletzen. Dann wieder hebt sich die Lautstärke deutlich an, als müssten die Gedanken aus jedem Einzelnen heraus und sich in der Gruppe vereinen. „Es gibt immer einen Weg, immer. Er ist gut genug für mich. Ich bin gut genug für ihn“, heißt es passend.

Zu diesem Text fordern Krüger und Kube die Gläubigen auf, das Labyrinth aus Kerzen zu erkunden. Mancher begegnet dem Symbol für den Lebensweg mit all seinen Wendungen und Möglichkeiten mit Respekt und langsamen Schrittes. Andere wiederum durchschreiten den Irrweg zügig. Doch allen gemeinsam ist die spürbare Achtsamkeit, mit der sie den Weg gehen. „Aufstehen, losgehen, Schritt wagen“, singt die Gruppe und wird von Krüger zum Mitschnippen aufgefordert – gewissermaßen ein akustisches Symbol dafür, dass man im Alltag auch auf die Heiterkeit und die Lebendigkeit eines Augenblicks achten soll.