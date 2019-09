Im MVG-Bus: Couragierter Germeringer verhinderte Übergriff auf Kinder

Innenminister Joachim Herrmann hat 36 mutige Menschen mit der Medaille „Courage bringt Sicherheit“ ausgezeichnet. Einer von ihnen war der Germeringer Mirza Talic.

Germering – Mirza Talic hat vergangenes Jahr Zivilcourage bewiesen. In einem Bus der MVG verhinderte er aus Sicht von Innenminister Herrman ein Sexualdelikt an Minderjährigen. Der junge Mann hatte am Abend des 1. Juli im Bus beobachtet, wie sich ein Mann als Fahrgastkontrolleur ausgab und sich nach und nach die Fahrscheine der Fahrgäste zeigen ließ. Dass er sich dabei mehreren Kleinkindern auffällig näherte und sie sogar berührte, machte Talic stutzig.

Der Germeringer stellte den vermeintlichen Kontrolleur zur Rede und forderte ihn auf, sich auszuweisen. Als dieser sich weigerte, zwang ihn Talic am Scheidplatz, der nächsten Haltestelle, mit ihm auszusteigen. Das wollte der offensichtliche Sexualtäter zur Flucht nutzen. Allerdings kam ihm ein zweiter Mann in die Quere: Andreas Simbeck, auch er wurde mit der Medaille ausgezeichnet, hielt den falschen Kontrolleur fest. Die verständigte Polizei, die wenig später eintraf, nahm den Sextäter fest.

Ein zweiter Mann kam dem Germeringer zur Hilfe

Ohne Talic, so Minister Hermann in seiner Laudatio, wäre dieses Sexualdelikt an Kindern wohl nicht offenbar geworden. Dem couragierten Handeln von Andreas Simbeck sei es zudem zu verdanken, dass der Täter festgenommen wurde.

Benjamin Miskowitsch (CSU) der als gewählter Abgeordneter des Stimmkreises FFB-Ost an der Ehrung teilnahm, hatte für den couragierten Germeringer noch ein Extra-Lob parat. „Wir können froh sein über jeden der handelt und nicht weg sieht“, sagte der in Mammendorf lebende Landtagsabgeordnete.

Auch er handelte geistesgegenwärtig: Der Olchinger Andreas Fischer löschte vor zwei Jahren auf der B2 bei Germering ein Auto, in dem eine Mutter und ihre zwei Kinder eingeklemmt waren.