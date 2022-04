Im Neubau auf dem Grollmus-Areal entsteht eine besondere Werkstatt

Von: Klaus Greif

Das Orga-Team des Digiclubs steht vor der Baustelle des ehemaligen Grollmus-Areals, wo im geplanten Neubau ein Labor für Macher (Makers-Lab) eingerichtet wird (v.l. : Walter Hein, Daniel Berger, Julius Knuff und Jürgen Biffar. © mm

Im Zentrum Germerings soll auf dem ehemaligen Grollmus-Areal an der Landsberger Straße unter anderem ein so genanntes Makers-Lab, also ein Labor für Macher, entstehen.

Germering – Dabei handelt es sich um Werkstätten, die mit Geräten und Maschinen ausgestattet sind, die man üblicherweise nicht zu Hause oder in der Schulwerkstatt hat. Bastler jeden Alters, Schulklassen, Jugendgruppen und Angehörige örtlicher Firmen können dort künftig an 3D-Druckern, Lasercuttern, Siebdruckanlagen, Holz- und Elektronik-Werkbänken kreativ werden.

Verantwortlich für Planung und Organisation ist der Germeringer Digiclub. Um das Labor optimal auszustatten, möchte der Verein die Öffentlichkeit mit einbeziehen. Möglichst viele Menschen werden in einer Online-Umfrage um ihre Anregungen und Wünsche gebeten. Zu finden ist die Umfrage auf www.makerlab-germering.de.

