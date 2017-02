Immer wieder: Unbekannte kippen Teig auf Auto

Immer wieder kippen Unbekannte rohen Teig auf das Auto einer Germeringerin. Die Frau hat jetzt Anzeige erstattet.

Germering - Völlig entnervt habe die Frau zu Protokoll gegeben, dass ihr seit Sommer 2015 insgesamt bereits sechs Mal (zuletzt am vergangenen Mittwoch) roher, flüssiger Teig auf die Windschutzscheibe ihres geparkten PKW geschüttet wurde, berichtet die Polizei.

Hinweise auf den unbekannte „Teigschütter“ habe sie bislang keine, die Frau könne sich auch nicht vorstellen, warum immer nur ihr PKW angegangen werde. Ein Sachschaden sei ihr bislang zwar nicht entstanden, aber da der Teig in den kalten Nächten immer festgefriert, ist es in der Früh sehr mühsam, denselben runter zu kratzen beziehungsweise abzuwaschen, um das Auto in Betrieb nehmen zu können.

Wer entsprechende Beobachtungen von dem unbekannten „Teigtäter“ in der Schillerstraße gemacht hat bzw. zukünftig noch macht, wird gebeten sich bei der Polizei in Germering unter Telefon (089) 89 41 57-110 zu melden