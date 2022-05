In Bahnhofsnähe soll’s städtisch werden

Das Rathaus in Germering. (Archivfoto) © tb

Die Öffnung der Hirschauer- in die Landsberger Straße ist seit vielen Jahren ein Thema. Dort soll der stellvertretenden Bauamtsleiterin Gabriele Mühl zufolge ein urbanes Gebiet entstehen, in dem Wohnen, Arbeiten, nicht störendes Gewerbe und soziale Einrichtungen eine Einheit bilden.

Germering – Der Planungs- und Bauausschuss befasste sich in seiner jüngsten Sitzung ausführlich mit den eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen.

So wurde seitens der Stadt angeführt, vor allem im Erdgeschoss entlang der Landsberger Straße auf eine Wohnnutzung zu verzichten. „Dies trägt auch zur Belebung des geplanten Innenhofes bei. Um aber dem bisherigen Charakter gerecht zu werden, soll an der Landsberger Straße ein Nutzungsmix erfolgen. Laut Sitzungsvorlage wären dann oberhalb des zweiten beziehungsweise dritten Obergeschosses Wohnungen vorzusehen.

Nachbesserungen mahnte da Gewerbereferentin Katrin Schmidt (CSU) an, Betreiberin der Buchhandlung Lesezeichen. Auch wenn man den Autoverkehr aus dem Gebiet heraushalten oder reduzieren wolle: „Es ist keine gute Idee, auf eine Erschließung der Geschäfte zu verzichten.“ Man dürfe die Geschäfte nicht abkapseln von der Landsberger Straße. Die Anbindung könnte potenzielle Kunden anziehen. „Nehmt es als Hinweis“, sagte Schmidt in Richtung Verwaltung.

Zu beachten sein werden ebenso mögliche historische Funde. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege hatte erklärt, dass das Planungsgebiet „in nur geringer Entfernung zu mehreren bekannten Bodendenkmälern liegt“. Es sei daher erforderlich, die genannten Bodendenkmäler in den Bebauungsplan zu übernehmen. Diese liegen aber aus Sicht der Verwaltung nicht im fraglichen Bereich. Zudem wies die Stadt auf die bestehende Bebauung des Gebietes hin.

Auf Lärmschutz geachtet werden muss im Bereich der Tiefgarage, lautete ein Hinweis des Landratsamtes. So sei die Zufahrtsrampe entsprechend dem modernen Stand der Lärmminderungstechnik einzuhausen. In der Tiefgarage selbst wären 100 Stellplätze möglich. Laut Bauamts-Vize Gabriele Mühl bestehe aber ein Bedarf von 106. „Ein weiteres Tiefgeschoss ist möglich“, teilte sie mit. Sie stellte aber gleichzeitig die Frage in den Raum, ob der Aufwand im Verhältnis zu nur sechs fehlenden Plätzen sinnvoll sei.

Eher skeptisch sieht die Stadt eine kombinierte Nutzung, wie sie von Gerhard Blahusch (Grüne) ins Gespräch gebracht wurde. Er hatte sich an der Tiefgarage der Stadthalle orientiert. Doch Oberbürgermeister Andreas Haas (CSU) entgegnete: „Doppelnutzungen sind nicht so einfach zu organisieren. Die Mitglieder des Ausschuss billigten den überarbeiteten Bebauungsplan letztlich einstimmig.

