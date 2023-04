Lieblingsläden: In der Nähe des Rathauses gibt eine Sachen

Von: Hans Kürzl

So sah es an der Unteren Bahnhofstraße 29 a (links) früher einmal aus. © Stadtarchiv

Liköre und Pralinen, Feingebäck und Marmeladen, Pasta und Kaffee – das ist das Geschäft von Maria Mages, die ihren Feinkostladen in der Unteren Bahnhofstraße 29a hat.

Germering – Auch das Rathaus weiß Maria Mages zufolge ihr Angebot zu schätzen und ordert immer wieder Präsentkörbe bei ihr.

Begonnen hat Maria Mages vor 36 Jahren mit einem Schreibwarenladen in der Josef-Kistler-Straße. „Viele Kinder und Schüler von damals kommen auch heute noch zu mir“, freut sich Mages über so viel Treue. Feinkost war damals nur eine von den Kunden geschätzte Ergänzung des Angebots.

Maria Mages betreibt ihren Feinkostladen seit 25 Jahren im Neubau an der Unteren Bahnhofstraße. © Weber

Weil die Konkurrenz bei Schreibwaren zu groß wurde, sattelte Mages um. Vor 25 Jahren entschloss sie sich, sich auf Feinkost zu konzentrieren. Vier Jahre später erfolgte dann der Umzug in den damals neuen Geschäftskomplex an der Unteren Bahnhofstraße. Vor dem Neubau befand sich hier ein beliebter Imbiss-Kiosk mit kleinem Biergarten. Maria Mages ist mit der Lage sehr zufrieden: „Es ist ein in jeder Beziehung feiner Standort.“ hk

DIE SERIE

Die im Wirtschaftsverband organisierten Germeringer Lieblingsläden haben seit Beginn dieses Jahres in ihren Schaufenstern historische Fotos ausgestellt. Diese sollen zeigen, wie der aktuelle Standort der jeweiligen Lieblingsläden in der Vergangenheit einmal ausgesehen hat.

