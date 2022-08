In der Welt der Bücher sind sich Germering und Newcastle ganz nahe

Von: Klaus Greif

Teilen

Die Britin Sophie Pitches (M.) ist im Rahmen eines europäischen Austauschprogramms drei Tage lang zu Gast bei der Buchhandlung Lesezeichen. Das © zeigt sie mit den Inhaberinnen Katrin Schmidt

Der Brexit hat sich auf vieles ausgewirkt, aber nicht auf alles: Die Zusammenarbeit der Buchhandlungen in den EU-Ländern mit Großbritannien geht weiter.

Germering – Profitiert haben davon jetzt die Buchhandlung Lesezeichen und die junge Buchhändlerin Sophie Pitches aus Whitley Bay, einer 36 000-Einwohner-Stadt bei Newcastle.

Die Britin ist im Rahmen eines Austauschprogramms für drei Tage zu Gast in Germering – und arbeitet vom ersten Tag an mit, als sei sie immer schon hier gewesen. So erzählen es die Lesezeichen-Inhaberinnen Helen Hoff und Katrin Schmidt und wollen dabei vor allem auf eines aufmerksam machen: „Newcastle ist so weit weg von Germering. Aber die Unterschiede im Buchhandel sind so klein.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Sophie Pitches sieht dies genauso. Als sie am Mittwoch zum ersten Mal durch die für sie neue Buchhandlung gegangen sei, habe sie mehr als einmal gestaunt. Nicht nur, weil sie die Namen vieler Verlage aus ihrer Heimat-Buchhandlung kennt. Viele Spiele, die in Germering verkauft werden, werden ebenso in England verkauft. Und auch die Abläufe im Geschäft seien sich oft sehr ähnlich. Das beginnt mit dem Auspacken der angelieferten Bücher und Waren im Hinterzimmer – was die Britin mit „Here is, where the magic comes“ („Hier beginnt die Magie“) bezeichnet – und ist nicht zu Ende im Beratungsgespräch mit den Kunden.

Der Austausch ist ein Programm der European and International Booksellers Federation EIBF, dem Buchhändler aus der EU „und darüber hinaus“ angehören, wie es auf der Homepage heißt. Ziel ist es, die Widerstands- und Innovationskraft des Buchhandels zu stärken. Dazu werden auch jährliche Konferenzen angeboten. kg

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.