Hier verbergen sich viele Musikschätze

Von: Peter Loder

Tauschers Plattenkiste, es gibt sie wirklich. Aber die meisten seiner 100 000 gesammelten Lieder sind digital gebunkert. © Peter Loder

Germering – Reisen und darüber berichten – das ist eigentlich das Ding von Alexander Tauscher. Doch der Germeringer Touristik-Reporter, dessen mehrfach ausgezeichnete „Radioreise“ seit 13 Jahren von über 50 Sendern im deutschsprachigen Europa ausgestrahlt wird, hat auch eine musikalische Ader. Sein Herz schlägt für deutschsprachige Lieder, Chansons, Schellacks und Schlager.

„Tauschers Plattenkiste“ (so der Titel der Sendung) gibt es tatsächlich. Sie steht versteckt in einer Zimmerecke seiner Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Nähe des GEP. Schallplatten sind aber keine drin. Denn für die 100 000 Musiktitel, die der 50-Jährige gebunkert hat, wäre darin kein Platz.

Kleines Jubiläum in diesem Jahr

Tauscher taucht für die wöchentlichen Produktionen vielmehr tief in sein digitales, im Home-Office gespeichertes, Archiv. Neben dem Computer ist eine wandteppich-ähnliche Wolldecke in Form einer Duschkabine gespannt. Dahinter verbirgt sich das schallgedämpfte „Tonstudio“, in das der unsichtbare Entertainer verschwindet, wenn er im akustisch geschützten Umfeld das Mikro zur Anmoderation der Lieder „on Air“ schaltet.

Erstmals auf Sendung mit seinen Oldies ging der damals 40-Jährige im Januar 2013, weshalb er heuer ein kleines Jubiläum feiert und die „Plattenkiste“ deshalb durchaus schon als Kultsendung bezeichnet werden darf.

Seltene Titel fürs Radio

Das Grundprinzip jeder Sendung erklärt Tauscher so: „Urkomische, seltene deutsche Musiktitel ins Radio bringen.“ Dazu benutzt er das Alphabet von A bis Z und stellt buchstabengetreu fünf bis sechs Musikstücke vor, in denen das gesuchte Wort im Refrain vorkommt. Womit er eine Möglichkeit gefunden hat, „endlich meine unglaublich große Sammlung an Musikraritäten in den Äther zu blasen“.

Die Palette reicht von Schellack-Schlagern der 1920ger Jahre bis zu Liedern der jüngeren Zeit. „Ich spiele häufig Chansons, suche Couplets und Balladen heraus und ergänze es durch poppige Stücke.“ Weshalb Roland Kaiser und Helene Fischer gelegentlich genauso aufhorchen lassen wie Andrea Berg und Mickie Krause.

Auch DDR-Schlager spielen eine Rolle

Allerdings, so Tauscher: „Mein Herzblut hängt an Archivschätzen aus Zeiten von Rias Berlin. Sehr gern lege ich auch Schlager aus der guten, alten Zeit in Österreich auf.“ Daher dürfen Peter Alexander oder Heinz Conrads nicht fehlen. Verstärkt hat der in Chemnitz gebürtige Tauscher zuletzt Musik aus der ehemaligen DDR in seinen Produktionen eingebaut. „Viele Interpreten sind im Westen völlig unbekannt – zu Unrecht, wie ich finde.“

Der Wahl-Germeringer erklärt bei der Moderation, wie jedes Lied entstanden ist, erzählt über die Künstler und deren Zeit. Das Konzept der Sendung kommt an. Der hauptberuflich als Pressesprecher bei der Münchner Handwerkskammer beschäftigte Tauscher öffnet seine private Plattenkiste mittlerweile auf vielen nicht-kommerziellen Sendern in ganz Deutschland. Die Sendung wird mit Radio Europa, Radio Grenzenlos und German Radio auch auf allen Kanarischen Inseln, in der Schweiz und im Großraum der US-Metropole Los Angeles ausgestrahlt.