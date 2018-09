Fröhliches Kinderfest bei gutem Wetter

Gut gelaunte Besucher und ein Wettergott, der es im Gegensatz zum Stadtfest gut mit den Germeringern meinte: Das seit 20 Jahren stattfindende Kinderfest ließ kaum Wünsche offen.

Germering– Auch Oberbürgermeister Andreas Haas hatte sich von der im Laufe des Tages immer hartnäckiger durchblitzenden Sonne anstecken lassen. „Wir können auch bei gutem Wetter wunderbar feiern“, scherzte er bei der Eröffnung des Kinderfests in die Runde der Besucher, in der alle Generationen vertreten waren. Es solle ein Fest für die ganze Familie sein, hatte Gerd Weinhart, Leiter des Fachbereichs Kinder und Jugend in der Stadtverwaltung, im Vorfeld erklärt.

So ganz davon überzeugt waren Besucher Mario Serdivovic und seine Frau Darja nicht: „Bei den meisten Angeboten sind doch höchstens noch Grundschüler aus der vierten Klassen angesprochen. Ihr zwölfjähriger Sohn und ihre 14 Jahre alte Tochter hätten das meiste als „ziemlich uncool“ empfunden. „Vielleicht sollte man es offiziell in Familienfest umbenennen und mehr für Jugendliche machen“, schlug das aus Puchheim kommende Paar vor. Dann würde unter Umständen auch die Zielgruppe der über Zehnjährigen besser angesprochen.

Etliche der älteren Kinder waren dann aber doch unter anderem bei der Ju-Jutsu-Gruppe des SC Unterpfaffenhofen (SCU) zu finden. Dort zeigte etwa Heinz Nitsche, wie man sich mit einem Passiv- oder Schutzblock gegen Angriffe zumindest versuchen kann besser zu schützen.

Der 71-Jährige kann gut mit Kindern und Jugendlichen und hatte deshalb ein paar pfiffige Tricks auf Lager, wenn die ersten Versuche, meist von Ju-Jutsu-Neulingen, nicht gleich klappen. „Zeig uns, ich habe heute die Haare schön“, munterte er ein Mädchen auf, das die Hände zunächst nicht schnell genug hoch bekommen hat. Der Tipp funktionierte. Beim nächsten Mal fuhren die Hände tatsächlich durch die Haare, die Arme kommen weiter nach oben und der Kopf des Mädchens wäre nun im Ernstfall besser geschützt. Das habe er auch seinen Kindern vermittelt, als sie noch klein waren. „Bei vielen ist heute allein schon wichtig, dass sie sich wenigstens richtig bewegen“, meint Nitsche.

Der SCU war nur einer von vielen mit Kinder- und Jugendarbeit befassten Germeringer Vereinen oder Einrichtungen, die sich an dem Fest beteiligt hatten. So zeigte die örtliche Wasserwacht, wie man sich bei Erste-Hilfe-Maßnahmen zu verhalten habe. Daneben präsentierte sich die Germeringer Freiwillige Feuerwehr. Sie klärten die Besucher auf, ob ihr Kindersitz im Auto noch den notwendigen Sicherheitsanforderungen entspricht.

Das Kinderfest bewies aber ebenso, dass es nicht unbedingt spektakulärer Attraktionen bedarf, um die Besucher anzuziehen. Die Handballer des SCU lockten erfolgreich an die Torwand und beim Dosenwerfen musste man bisweilen doch etwas Geduld aufbringen, ehe man dort an die Reihe kam.

Lions-Markt: Viel Erfahrung steckt in Vorbereitung und Organisation

Wie viele Bücher und Sammelstücke diesmal für den Lions-Markt im Forum der Stadthalle zusammengetragen worden waren, hat Präsident Andreas Geigl nicht gezählt. Wohl aber die Zeit für die Vorbereitung und den Einsatz am Veranstaltungstag selbst. „Da sind schon rund 20 Stunden zusammen gekommen“, hat Geigl für die ausgerechnet. Damit alles an seinem Platz steht und die Besucher des Marktes sowie des Kinderfestes verköstigt werden, bedürfe es rund 30 Mitglieder und Freunde. „Im Prinzip läuft die Vorbereitung aber langfristig“, erklärte Geigl. Ein halbes Dutzend Mitglieder stünden immer bereit, wenn es um solche Veranstaltungen geht. Vor allem der so genannte Marktleiter des Lions Club, Herbert Sutor, verfügt über viel Erfahrung. „Man ist sehr froh, wenn man solche Leute hat, die schon über mehrere Jahre Erfahrung verfügen“, freut sich Lions-Präsident Geigl über diese Unterstützung.

Sutor seinerseits konnte auf das Wissen von Wolfgang Lücke setzen, der den 1989 erstmals organisierten Lions-Markt in seinen Anfangszeiten mit aufgebaut hatte. Seit 2007 finden der Markt und das Gerneringer Kinderfest zusammen statt. „Eine gute Sache“, schwärmt Geigl von beiden Veranstaltungen. Das mit der guten Sache gilt im doppelten Sinn. Denn am Veranstaltungstag kommen, auch dank einer Tombola, laut Angaben von Geigl allein 10 000 bis 12 000 Euro zusammen, die in Zusammenarbeit mit der Stadt Germering sozialen Zwecken zugute kommen. „Deswegen brauchen wir unsere Mitglieder nicht groß zu motivieren“, so Geigl. Ihn freue es besonders, dass die Germeringer dieses Engagement sehr gut wahrnehmen würden.