Nach Bluttat von Germering: Axt-Täter spricht von seinen kranken Phantasien

Ein brutaler Mord erschüttert Germering: Ein 63-Jähriger hat offenbar seine 77-Jährige Nachbarin mit mehreren Axthieben getötet.

Update 8. April 2019, 16.40 Uhr: Das Bedürfnis quälte ihn schon lange. Er wollte irgend etwas machen, das Terror ist. Im Mai 2018 passierte es dann. Mit einer Axt erschlug ein 64-jähriger Hausmeister seine Nachbarin (77). Sie war die einzige im Haus gewesen, mit der er noch öfter gesprochen hatte. Gestern begann sein Prozess.

Die Anklageschrift war nichts für schwache Nerven. Was die Staatsanwältin vor dem Landgericht München II vortrug, erinnerte an ein Gemetzel aus einem Horrorfilm. Mit einem Beil hatte der 64-Jährige hinterrücks auf seine ahnungslose Nachbarin eingedroschen, dann zog er sie in ihre eigene Wohnung, schlug noch einmal zu, bevor er sie mit einem Abschleppseil zu erwürgen versuchte.

Doch weil die 77-Jährige angeblich immer noch jammerte, hieb er die Axt tief in den Schädel, bis auf die Gehirnmasse. Schließlich holte er ein Messer und stach es dreimal mit voller Kraft in den Brustbereich – bis kein Pulsschlag mehr zu fühlen war. Dann ging er hoch in seine Wohnung, um sich zu beruhigen. Anschließend rief er die Polizei und machte eine Selbstanzeige. „Ich konnte doch die Leiche nicht tagelang dort liegen lassen“, argumentierte er vor Gericht. Von genau diesem Mord-Szenario hatte er oft geträumt.

Das Motiv war unklar. Wann immer der gebürtige Ostdeutsche mit seinem Auto in der Stadt an einer Kreuzung halten musste, hätte er am liebsten alle Fußgänger umgefahren. „Bei einer alten Oma mit einem Stock habe ich gedacht, was will die da, weg mit ihr“, gestand er. In Ortschaften habe er sich stets zurückhalten müssen, nicht in Fußgängergruppen zu rasen. Diese „Wutausbrüche“, führte der Mann auf einen Schlaganfall im November 2013 zurück. Seitdem war er anders geworden. Im Juli 2014 versuchte er mit einem Messer eine Bank in Germering zu überfallen, scheiterte aber an einem resoluten Bankangestellten.

Das Amtsgericht Fürstenfeldbruck sprach ihn der Nötigung schuldig. Er selber kam in die Psychiatrie. Dort befindet er sich auch heute noch – und es geht ihm gut. „Ich bin von der ganzen Welt weggesperrt, und wenn mal etwas passiert, dann ist sofort ein Arzt da“, erklärte er. Aber auch in der Psychiatrie kamen seine Amok-Gedanken immer wieder hoch. Das Personal hätte er dann am liebsten „verprügelt, erschossen, aufgehängt“, doch dank der Medikamente sei es nie zu einer Eskalation gekommen. Der Prozess dauert an.

Update 4. Mai, 11.22 Uhr: Nach dem Tötungsdelikt von Germering ist der mutmaßliche Täter in die Psychiatrie eingewiesen worden. Der 63-Jährige, ein Nachbar des Opfers, hatte nach der Tat am Mittwoch die Beamten verständigt und sich selbst angezeigt. Er sei „psychisch auffällig“, teilten die Ermittler am Freitag mit.

Mann erschlägt Nachbarin mit Axt - neue Details

Germering – Ein großer Blutfleck auf dem Teppich vor der Wohnungstür von Edith H. im ersten Stock zeugt von dem schrecklichen Verbrechen. Die Tür ist polizeilich versiegelt, Maßbänder der Spurensicherung kleben an Wand und Boden. Mit brutaler Gewalt wurde H. an dieser Stelle grausam niedergemetzelt. Dringend tatverdächtig ist ihr Nachbar Peter S.. Er stellte sich nach dem Verbrechen am Mittwochabend freiwillig der Polizei.

+ Blutflecken und Polizei-Absperrband zeugen im Treppenhaus von dem Mord. © tb Am Tag danach herrscht in dem von hohen Bäumen umgebenen Mehrfamilienhaus an der Landsberger Straße noch immer Fassungslosigkeit. Eine Nachbarin berichtet von einer gespenstischen Begegnung mit dem Tatverdächtigen am Dienstagabend. „Ich habe ihn im Treppenhaus getroffen – mit einer großen Axt in der Hand und einem Blick, dass es einen erschaudern lässt.“ Auf die Frage, was er mit dem Werkzeug vorhabe, habe der 63-Jährige. nur geantwortet: „Die Wohnung renovieren.“ Sicher sei ihr das komisch vorgekommen. Doch der Mann habe öfters getrunken und seltsame Sachen von sich gegeben. Dass ihr Nachbar zum Mörder werden könnte – daran habe sie nicht im Traum gedacht.

Zwischen Täter und Opfer habe es öfters Streit gegeben. Immer wieder habe sich die Rentnerin beschwert, wenn der über ihr wohnende S. laut wurde. „Sie hat ihm immer die Meinung gesagt“, so die Nachbarin. Was letztlich der Auslöser für die brutale Tat war, ist laut Kriminalpolizei noch unklar. Aus den Berichten der Nachbarn ergibt sich allerdings ein Bild: Demnach habe S. vor Jahren einen Schlaganfall erlitten. Es folgten Probleme im Job des Gärtners und finanzielle Engpässe. Daher habe er sich immer öfter in den Alkohol geflüchtet. Vor einigen Wochen habe es dann den nächsten Tiefschlag gegeben: Weil er die Miete nicht mehr habe zahlen können, sei ihm die Wohnung fristlos gekündigt worden.

War das der Auslöser für die Bluttat? Hat S. angenommen, die Wohnung sei ihm wegen der Beschwerden seiner Nachbarin gekündigt worden? Die Kriminalpolizei möchte das nicht bestätigen. Ein Sprecher erklärt auf Nachfrage, dass das Opfer eher zufällig ausgewählt worden sei. „Der Tatverdächtige hat völlig überraschend für das Opfer mit einem Beil zugeschlagen“, so der Sprecher. Polizeilich in Erscheinung getreten ist S. vor einigen Jahren schon einmal – wegen Raubes. Weil der 63-Jährige psychisch auffällig sei, habe die Staatsanwaltschaft die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung beantragt.

