Sie verzaubern Kinder mit Literatur

Das Ferienprogramm der Stadt feiert Jubiläum. Es bietet den Kindern seit 40 Jahren Spaß und Abwechslung in der schulfreien Sommerzeit. Der Münchner Merkur stellt in einer losen Serie Personen und Einrichtungen vor, die sich teils seit Jahrzehnten als Helfer engagieren.

Germering – Dass Harry Potter etwas Magisches an sich hat, ist klar. Für eine Lesenacht in der Bibliothek bieten sich die Bücher um den Zauber-Lehrling geradezu an. Zu Beginn der Ferien wurde die Buchreihe dafür verwendet. Es muss aber nicht immer Fantasie sein, um die Kinder zu verzaubern – mit dem „Rennschwein Rudi Rüssel“ geht’s auch. Denn mit dem Roman des deutschen Schriftstellers Uwe Timm hat im Jahr 1990 alles angefangen. „Es war der erste Versuch einer Lesenacht“, erinnert sich Christel von der Heyde, bis 2004 Leiterin der Kinder- und Jugendabteilung. Daraus ist ein Klassiker im Ferienprogramm geworden. Auch deshalb, weil die Lesenacht so etwas wie einen Abenteuerfaktor bietet. „Es ist schon spannend, wenn man in einer öffentlichen Einrichtung übernachtet“, erklärt Bibliotheks-Leiterin Christine Förster-Grüber.

Die Bibliothekarinnen empfinden die Lesenacht ebenfalls als etwas Besonderes. „Sie ist auch für uns ein Höhepunkt. Man kann da im Team sehr kreativ sein“, gesteht Förster-Grüber. Es gehe nicht nur um das Lesen von Wörtern und Geschichten. „Es ist wichtig, dass Bücher zum Leben erweckt werden“, so Förster-Grüber.

Das bestätigt Christel von der Heyde, obwohl zu ihrer Zeit die digitale Medienwelt noch nicht so ausgestaltet war. Und so kam einmal beim Buch „Das halbierte Hexenbuch“ eigens eine Schauspielerin zum Vorlesen und Vorspielen ins Haus. Auch der 2006 verstorbene Germeringer Schauspieler Achim Höppner, deutsche Synchronstimme des Gandalf im Film „Herr der Ringe“, war öfter Gast der Lesenacht. Ein Mitarbeiter der benachbarten Stadthalle hat die Kinder sogar einmal mit Zauberkunststücken begeistert.

Das Bibliotheksteam selbst bastelt immer wieder Utensilien, die dem Thema der Lesenacht entsprechen. „Teilweise in der Freizeit“, so Förster-Grüber. So hat sich die Lesenacht in all den Jahren im gleichen Konzeptrahmen gehalten. Sie wird für Neunjährige angeboten, stets am ersten Ferienwochenende und immer für 25 Kinder. Und sie erfordert vom Betreuerteam der Bibliothek ein gewisses Durchhaltevermögen. Manche würden bis vier Uhr mit der Taschenlampe lesen - eine Erfahrung, die jede aus dem Trio bereist gemacht hat.

Nur das Motto ist immer wieder verändert worden, erzählt Veronika Stöckl. Sie ist aktuell für die Kinder- und Jugendbücher zuständig. „Und natürlich hat man immer die Technik angepasst“, erzählt sie. Beispiel dafür ist das „StoryLAB“, ein anderer Programmpunkt, den die Stadtbibliothek im Ferienprogramm anbietet. Dort können Kinder Geschichten mit dem Tablet gestalten. „Technik in kreative Bahnen lenken“ nennt man das im Fachjargon der Bibliothekare.

+ Hier spielen die Kleinen Harry-Potter-Memory mit den Betreuern. © Kürzl

Doch das Trio von der Heyde, Förster-Grüber und Stöckl hat einiges beobachtet, das in all den Jahren der Angebote Ferienprogramm gleich geblieben ist. Die Kinder sind kreativ und sehr schnell teamfähig. Egal, ob sie sich in der Lesenacht zusammenfinden oder früher bei der Ferienzeitung Holidix-Express. Die hat Christel von der Heyde bis zu ihrer Pensionierung und danach noch betreut: „Da waren auch schon Kinder mit sechs Jahren sehr kreativ“, erinnert sie sich.

Betont wird seitens der Bücherei auch die Unterstützung durch die Stadtverwaltung. „Bei guten Ideen hat man dort immer ein offenes Ohr“, erzählt Förster-Grüber. Das habe im Rahmen des Ferienprogrammes immer wieder zur Zusammenarbeit der Bibliothek mit anderen städtischen Einrichtungen geführt, etwa dem Archiv. Da habe es sich bewährt, dass die Stadtbibliothek ein im wahren Sinn des Wortes zentraler Ort der Stadt ist, so Christine Förster-Grüber. „Es haben sogar schon Eltern nachgefragt, ob man nicht einmal eine Lesenacht für Erwachsene organisieren kann“, erinnert sich die Leiterin der Bibliothek.

