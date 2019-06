Induktive Anlage: Besser hören in der Stadtbibliothek

In der Stadtbibliothek gibt es ab sofort eine mobile induktive Höranlage für Veranstaltungen. Bis zu zehn hörbeeinträchtigte Menschen können damit Verstaltungen akustisch optimal verfolgen. Eine zweite mobile Einheit soll im Mehrgenerationenhaus Zenja stationiert werden.

Germering – Die Stadt kommt Menschen mit Hörproblemen schon seit Jahren entgegen. Nach einer Anregung von Erika Malland-Eick, die auch Mitglied im Behindertenbeirat ist, wurden vor drei Jahren in den großen Sälen der Stadthalle induktive Höranlagen installiert. Diese übertragen Sprachsignale von einem Mikrofon direkt (induktiv) auf Hörgeräte oder Implantate und filtern so Störgeräusche heraus.

In mehreren Ämtern vorhanden

Im Rathaus ist die Technik mittlerweile bei mehreren Ämtern vorhanden, auch die Pfarrkirche Don Bosco und die alte Jakobskirche bieten die Technik an. In der Stadtbibliothek steht jetzt erstmals eine mobile Anlage zur Verfügung. Sie soll laut Bibliotheksleiterin Christine Förster-Grüber vor allem bei Veranstaltungen angeboten werden. Weil sie mobil eingesetzt werden kann, eignet sie sich auch für Führungen. Sie könne beispielsweise bei Bedarf bei den Neubürgertouren verwendet werden, erklärte Förster-Grüber bei der Vorstellung des Hightech-Systems.

Weiterer Schritt in Richtung Inklusion

Für OB Andreas Haas ist der Kauf der Höranlagen ein weiterer Schritt bei der Umsetzungen des Inklusionskonzeptes. Ziel müsse es sein, allen Germeringern die Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen. Dazu gehöre neben baulichen Maßnahmen, dem Einsatz von Gebärden-Dolmetschern und der Verwendung von leichter Sprache auch die Hilfe für Menschen, die schlecht hören.

Erika Malland-Eik sieht die Stadt auf einem sehr guten Weg: „Germering spielt hier eine Vorreiterrolle im Landkreis.“ Die 70-Jährige nutzt die Angebote, so oft es geht. Sie ist erst im Alter nach mehreren Hörstürzen gehandicapt und trägt ein sogenanntes Cochlea-Implantat als Gehörhilfe. „Ich kann jetzt endlich wieder Kabarett-Veranstaltungen in der Stadthalle besuchen. Sogar in der letzten Reihe höre ich jedes Wort“, erzählt sie.

Thema bekannter machen

Man müsse die Möglichkeiten, die die Stadt bietet, noch stärker ins öffentliche Bewusstsein bringen, ergänzt Christine Zwilling – sie ist die aktuelle Vorsitzende des Behindertenbeirats, der künftig mit dem Seniorenbeirat einen neuen Teilhabe-Beirat bildet. Um das Thema bekannter zu machen, habe der Beirat auch einen Flyer entwickelt, der von Erika Malland-Eick gestaltet wurde. Er heißt „Barrierefreies Hören in Germering“ und listet übersichtlich alle Möglichkeiten und Angebote auf.