Islamische Gemeinde fühlt sich integriert

Von: Hans Kürzl

Führten durch die Moschee und stellten sich den Fragen (v.l.): Attila Döger (Vorsitzender der Türkisch-Islamischen Gemeinde in Germering) und Imam Ismail Furat. © Hans Kürzl

Seit 1997 wird der Tag der offenen Moscheen am Tag der Deutschen Einheit organisiert. Damit soll religionsübergreifende Verständigung verdeutlicht werden, ein friedliches Miteinander. Auch die Türkisch-Islamische Gemeinde Germering hat jetzt in ihre Moschee eingeladen.

Germering – „In unserem Glauben ist gute Nachbarschaft wichtig.“ Attila Döger, der erste Vorsitzende der Türkisch-Islamischen Gemeinde in Germering, sieht das in doppelter Hinsicht – räumlich wie menschlich. Er findet es großartig, dass die Moschee an der Münchner Straße in ein Wohngebiet integriert ist. Seit 1995 steht sie dort, eher unauffällig, aber durchaus im Bewusstsein der Menschen. „Viele andere Moscheen hat man in einem Gewerbegebiet gebaut, ohne ausgesprochene Nachbarn“, bedauert Döger. So aber fühle man sich eingebunden.

Die Lage mitten im Wohngebiet bringt aber auch ganz banale Probleme mit sich. Das räumen Döger und Mehmet Dogangün, er ist ebenfalls Vorstandsmitglied der Gemeinde, ohne Umschweife ein. Vor allem beim Freitagsgebet, wenn zwischen 300 und 400 Gläubige zusammenkommen, wird es mit Parkplätzen eng. So gesehen sind die beiden Vorstände froh, dass der S-Bahnhof Harthaus und dessen Park-and-Ride-Anlage nur ein paar Schritte entfernt sind.

Beim Tag der offenen Moschee gibt es dieses Problem nicht. Der Zuspruch hält sich in Grenzen. Auf 20 bis 30 schätzt man die Besucherzahl. „Leider“, sagt Döger, um gleich anzufügen. „Jeder einzelne, der Interesse zeigt, ist wichtig.“ Selbst kleine Schritte können seiner Ansicht nach mithelfen, Missverständnisse, Vorurteile und Unkenntnis abzubauen.

Die Sache mit dem Kopftuch ist dafür ein Beispiel. „Es ist kein Zwang“, betont Döger, der bei der Führung von durch die Moschee von Imam Ismail Furat unterstützt wird. Nur bei der Gebetsrunde müsse es getragen werden. Allerdings weist Döger auch darauf hin, dass Kopftuch-Bedeckung kein Alleinstellungsmerkmal des Islam ist.

Er verweist auf die Ordenstrachten von Nonnen und dass die Mutter Maria ebenfalls mit Kopftuch dargestellt ist. Man wolle grundsätzlich der Betonung von Körperformen entgegenwirken.

Die Besucher des Tags der offenen Moschee überrascht an dieser Stelle, dass das im Islam ebenfalls für Männer gilt. „Auch sie müssen sich daran halten, keine knappe Kleidung zu tragen“, erklärt Döger.

Etwas anderes überrascht ebenfalls: Es gibt durchaus auch weibliche Imame. Das Gebet abhalten dürfen aber nur männliche Glaubensvertreter. An anderer Stelle klingt ebenso durch, dass man dem Bild, der Islam sei von Männern geprägt, entgegentreten möchte. Döger weist darauf hin, dass Frauen während der Schwangerschaft oder des Stillens nicht fasten dürften.

Mit jedem Wort klingt durch, dass man sich von anderen Religionen nicht weit entfernt fühlt. „Wir glauben an den Frieden, wir wollen Frieden mit allen“, teilt Dogangün mit. Radikalen Erscheinungen erteilt er eine klare Absage. „Sie missbrauchen unseren Glauben für politische Ziele.“ Er zitiert den Koran: „Wer einen Menschen tötet, es sei, als hätte er alle Menschen umgebracht“.

