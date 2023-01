Ex-Model und Autorin gefällt’s in Germering - nur eines fehlt ihr

Von: Helga Zagermann

Monica Meier-Ivancan ist nicht nur gute Kundin in der Buchhandlung Lesezeichen von Helen Hoff (l.) und Katrin Schmidt (r.). Sie war nun auch wieder zu einer Signierstunde mit ihrem neuen Buch zu Gast. © Christian Meier

Monica Meier-Ivancan – Ex-Model und erste Bachelorette im deutschen Fernsehen – lebt gerne in Germering. Zwar vermisst sie ein schönes Café. Aber sonst sei alles da, sagt sie – man müsse eben das Ganze sehen.

Germering – Das tut sie auch in ihrem neuen Buch. Ihr viertes Werk verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: Es geht um Ernährung und Bewegung, aber auch um Selbstfürsorge.

„Jetzt bin ich dran“ heißt das vierte Buch von Monika Meier-Ivancan. Nach Ratgebern zu Fitness für junge Mütter und Pilates sowie einem Buch zur Basenküche liefert sie nun ein Drei-Wochen-Programm für „mehr Energie, Wohlbefinden und Lebensfreude“. Zu einer Signierstunde war die 45-Jährige in die Buchhandlung Lesezeichen gekommen.

Viele Fans

Auf „die Moni“, die leger gekleidet und gut gelaunt in den Buchladen kommt, warten viele Fans. Darunter eine junge Frau, im siebten Monat schwanger mit dem zweiten Kind. Sie ist aus München nach Germering gefahren. „Ich wollte die Moni unbedingt mal in Farbe sehen“, sagt sie. Die beiden ratschen, es geht um Kinder und Dialekt – die Schwangere kommt aus dem Ländle, Monica Meier-Ivancan stammt aus Stuttgart.

Sehr familiär

Überhaupt geht es sehr familiär zu bei der Signierstunde. Die 45-Jährige wird von ihrem Mann Christian Meier begleitet. Über den Germeringer Finanzunternehmer, früher engagiert beim Eishockeyverein Wanderers, landete Monica Meier-Ivancan in der Stadt. Nun lebt sie hier in ihrem Traumhaus mit Mann und zwei Kindern und fühlt sich wohl. Ein paar mehr tolle Restaurants sollte es geben, sagt sie. Und ein Café. Das vermisst sie am meisten nach der Schließung des Barista. Wenigstens hat die Buchhandlung eine Profi-Kaffeemaschine.

Später kommt noch mehr Moni-Familie: ihre Schwiegermutter und der PR-Manager des Verlags. Alle reden miteinander, die Fans sind mittendrin. Eine ältere Dame spricht die Autorin an – weil sie sie für eine Mitarbeiterin der Buchhandlung hält. Könnte sie sein, sagt Monica Meier-Ivacan später: Weil sie Bücher liebt, oft im Lesezeichen ist und sich dort gut auskennt. Der älteren Dame weist sie zielsicher den Weg zu den Sudokus.

Ganzheitliches Konzept

Auch ein junges Mädchen schaut vorbei. Sie will unbedingt ein Autogramm „einer echten Autorin“, sagt Clara. Ein älterer Mann lässt sich das Buch für seine kranke Mutter signieren. Gleich dahinter stehen zwei Frauen aus Gauting und Fürstenfeldbruck. Auch für sie nimmt sich die Autorin viel Zeit.

Im Kopf, sagt Monica Meier-Ivancan, sei ihr Buch schon nach einem Tag fertig gewesen. Denn das ganzheitliche Konzept verfolge sie seit langem. Ihre Leser können nun ihren Weg mitgehen, in 21 Tagen. Denn genau diese Zeit brauche das menschliche Gehirn, um neues Verhalten zu lernen. Sie gibt Tipps zu sieben Grundsäulen, „auf denen mein Glück steht“. So gibt es Kapitel zu Ernährung, Bewegung, Schlaf, Meditation, Selbstfürsorge, Selbstwert und Selbstschutz.

Belastender Rückblick führt zu Lösungen

Etwa ein halbes Jahr hat sie am Buch geschrieben. Anstrengend seien nur die Passagen gewesen, in denen es um Persönliches geht. Aber nicht etwa, weil sie nichts Privates preisgeben wolle, im Gegenteil: „In meinen Büchern soll Persönliches drin sein.“ Belastend sei gewesen, an schwierige Zeiten in ihrem Leben zurückzudenken. Sie gibt diese Einblicke, um Lösungswege aufzeigen zu können. So berichtet das Ex-Model von seiner Diät-Zeit, die in eine Schilddrüsenunterfunktion führte, und von Schlafstörungen. Mutter und Geschäftsfrau Monica gibt Tipps zu Organisation und Stressvermeidung. Und die Autorin erzählt im Gespräch, dass sie noch viele Ideen für Bücher habe. „Aber oft muss ich mich selbst bremsen. Meine Zeit lässt nicht so viel zu wie mir einfällt.“

