Jakobsbrunnen wird 20 Jahre alt - so wurde er trotz Widerständen realisiert

Von: Klaus Greif

Teilen

Zum diesjährigen Osterfest wurde der Brunnen wieder festlich mit bunten Eiern und Girlanden geschmückt. © hk

Der Jakobsbrunnen wird heuer 20 Jahre alt. Das Projekt des Fördervereins für Heimatpflege ist im Sommer 2003 eingeweiht worden. Initiator Albert Bichler erzählte jetzt, wie der Brunnen trotz vieler Widerstände realisiert werden konnte.

Germering – Der Jakobsbrunnen stand erst vor Kurzem wieder im Mittelpunkt des Interesses. Die Mitglieder des Vereins haben ihn wie seit Jahren schon mit bemalten Eiern und Girlanden zum Osterbrunnen verwandelt. Zum ersten Mal geschah dies ein Jahr nach der Einweihung des Brunnens. Auch dies ging auf eine Idee des Brauchtumsforschers und Ehrenvorsitzenden des Vereines, Albert Bichler, zurück.

Aushängeschild

Nicht nur der Osterbrunnen hat Bichler zufolge dazu geführt, dass der Jakobsbrunnen mittlerweile ein Aushängeschild der Stadt ist. Dass der Brunnen überhaupt gebaut worden ist, sei eine lange und spannende Geschichte gewesen, erzählte der pensionierte Rektor der Kleinfeldschule jetzt rund 40 Vereinsmitgliedern bei der Jahresversammlung im Kramerwirt.

Mit dem Bau eines Dorfbrunnens an der Salzstraße habe man Bichler zufolge daran erinnern wollen, dass an dieser Stelle früher einmal ein Dorfweiher gewesen sei. In den 1950er-Jahren ist dieser zugeschüttet worden und hat damit auch Platz für den Unterpfaffenhofener Maibaum geschaffen.

Widerstände

Der Förderverein wollte den Brunnen der Stadt als Geschenk errichten. Allerdings gab es unerwartete Widerstände „innerhalb des Vereins und der Dorfgemeinschaft“ gegen das Projekt. Die Stadt mit dem damaligen OB Peter Braun war Bichler zufolge aber nicht abgeneigt. Allerdings gab es im Stadtrat des Jahres 2000 zunächst keine Mehrheit dafür. Erst zwei Jahre später wurde das Vorhaben bewilligt – der Verein sollte den Brunnen finanzieren, die Stadt die notwendige Technik. Für den Verein bedeutete dies, dass er rund 35 000 Euro aus Eigenmitteln und Spenden aufbringen musste. Das Honorar für den Oberaudorfer Bildhauer Wolfgang Wright war mit 10 000 Euro aus Sicht von Bichler eher niedrig.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Finanzierung

Der Verein habe den Auftrag an Wright damals erteilt, obwohl die Finanzierung nicht gesichert war, erinnerte Bichler. Man habe damals 150 Bettelbriefe an Firmen und Privatpersonen geschrieben und habe das von vielen als unmöglich Geglaubte geschafft und die Summe zusammen bekommen.

Die Namensgebung hat laut Bichler damals auch für Diskussionen gesorgt. Letztlich habe man sich für den Heiligen Jakob entschieden, weil direkt daneben die Dorfkirche St. Jakob liegt und auch weil es Belege dafür gibt, dass der Jakobsweg früher einmal durch Unterpfaffenhofen geführt habe.

Eingeweiht wurde der Brunen am 23. Juli 2003 mit einem großen Fest, an dem sich die Vereine mit Fahnenabordnungen beteiligten. Ein ebensolches soll es wiederum an einem Sonntag, 23. Juli, zum Jubiläum geben. Für Musik sorgt dabei wie bei der Einweihung vor 20 Jahren die Blaskapelle der Feuerwehr Unterpfaffenhofen.

Heimatverein sucht junge Mitglieder

Der Förderverein für Heimatpflege zählt aktuell 132 Mitglieder. Etwas mehr als 40 waren zur Jahresversammlung im Kramerwirt an der Salzstraße gekommen. Ein beachtlicher Wert, über den sich viele Vereine freuen würden. Dennoch appellierte der Vorsitzende Friedrich Drexler am Ende seines Rechenschaftsberichts an die Anwesenden, für junge Mitglieder zu werben. Der Grund ist klar: Der Großteil der derzeitigen Mitglieder befindet sich im Rentenalter.



Die Bilanz des Vorsitzenden für das vergangene Vereinsjahr fiel durchweg positiv aus. Die Veranstaltungen reichten von der Beteiligung am Fronleichnamszug und dem Patroziniumsfest am Gut Wandelheim über längere und kürzere Ausflüge bis hin zum Gestalten der Jahreskrippe in Don Bosco und dem Schmücken des Osterbrunnen.



Drexler ging auch auf die Sanierung der Alten Schule an der Salzstraße, dem jetzigen Künstlerhaus, ein, deren Erhalt sich der Verein auf die Fahnen geschrieben hat. Dringend notwendige neue Fenster, die den Auflagen des Denkmalschutzes genügen mussten, werden wohl noch in diesem Jahr eingesetzt. Die Stadt hat dafür 450 000 Euro eingeplant und Zuschussanträge gestellt. Die Instandsetzung der Fassade und des Daches folge in den nächsten Jahren. kg

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.