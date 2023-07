Jetzt wohl doch Neubau der Fachoberschule (FOS) in Germering nötig

Ein Raum in der neuen FOS in Germering

Bildung

Die Fachoberschule (FOS) in Germering wird über kurz oder lang aus allen Nähten platzen. Ein Neubau dürfte unumgänglich werden.

Germering – Die FOS wird im nächsten Jahr 17 Klassen haben, das sind vier mehr als jetzt. Der Betrieb ist nur möglich, weil die Realschule Unterpfaffenhofen und das Carl-Spitzweg-Gymnasium Räume zur Verfügung stellen, was in Zukunft aber so nicht mehr gehen wird.

FOS in Freiham wird bald aufgegeben

Hauptproblem, das noch dazu kommt: Im nächsten Jahr wird die Fachoberschule, die derzeit übergangsweise im nahen München-Freiham residiert, in den Münchner Norden zurück verlegt. Daher müsse von einer „Eskalation der Schülerzahlen“ in Germering ausgegangen werden, wie es in einem Papier des Kreis-Kulturreferats heißt. „Die Schüler aus dem Westen der Landeshauptstadt werden voraussichtlich in nicht unerheblichem Umfang die Fachoberschulen in der Bergsonstraße (München), in Bruck und Germering besuchen wollen“, heißt es weiter. Damit werde sich die angespannte räumliche Situation verschärfen.

Modulbau aufstocken?

Lösungsmöglichkeiten gebe es bereits. So soll untersucht werden, ob der vorhandene Modulbau in Germering aufgestockt werden kann. Außerdem sollen die Vorarbeiten für eine langfristige Unterbringung der FOS wieder aufgenommen werden. Das heißt konkret: Suche nach einem Grundstück und ein Neubau. „Wir brauchen konkrete Pläne für eine FOS 2, ein Grundstück und eine Planung“, sagte ein Sprecher des Kreiskulturreferats im zuständigen Ausschuss.

Der derzeit benutzte Interims-Modul-Bau für die Germeringer FOS bei der Realschule und dem Carl-Spitzweg-Gymnasium war im Jahr 2018 offiziell eingeweiht worden. Man glaubte damals, in etwa fünf Jahren in einen Neubau umziehen zu können.

Mit München?

Die große Hoffnung des Landkreises bestand in der Idee, das Neubau-Projekt zusammen mit der Stadt München realisieren zu können. Daraus wurde aber nichts: München war damals zwar bereit, dem Kreis ein Grundstück in der Nähe des S-Bahnhofs Harthaus in Germering zu verkaufen, mehr aber auch nicht. Heißt: Der Landkreis hätte die damals schon enormen Neubaukosten alleine schultern müssen.

Und Olching?

Aspekt am Rande: Olching zeigte sich zumindest in der Vergangenheit höchst interessiert daran, eine weitere Schule bei sich vor Ort ansiedeln zu können. Sogar ein Areal wurde angeboten. Germering als Standort für die zweite FOS setzte sich dann aber aus verschiedenen Gründen durch, was jetzt eventuell wieder zur Diskussionen führen könnte. Vor dem Hintergrund vielleicht interessant: Kreisrat Andreas Lohde (CSU) betonte im Ausschuss, ohne dass diese Frage gestellt worden wäre: „Der Standort Germering eignet sich.“

