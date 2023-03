Joseffeier ist der Nockherberg von St. Martin

Von: Hans Kürzl

Drei Engel für den Wortgottesdienst (v.l.): Andrea Hermann, Barbara Habler und Ingrid Streun. © Kürzl

Die Josefifeier der Pfarrei St. Martin ist nach der langen Corona-Zwangspause mit Schwung zurückgekommen. Rund 100 Besucher genossen im Pfarrsaal eine Art Starkbierfest der Kirche.

Germering – Stadtpfarrer Andreas Christian Jaster musste ein wenig zurückrechnen. „Ja, es ist tatsächlich vier Jahre her, dass wir hier so zusammen waren.“ Die Josefifeier des Jahres 2020 war mit eine der ersten Veranstaltungen im Landkreis, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden waren. So packte Andreas Krebs nun die ganze Freude der rund 100 Besucher in seine Begrüßung: „Endlich wieder fröhlich sein, lachen und ratschen. Schön, dass Ihr alle da seid.“

Davon hatten sich der Pfarrgemeinderat und auch Marlene Erhardt als guter Geist schon in der Vorbereitung tragen lassen. Kein abendfüllendes Theaterstück oder ein Gespräch zwischen den Kirchtürmen, die zu den legendären Erinnerungen gehören. Sondern ein kleines feines Fest, das sich durchaus seine Anleihen bei Starkbierfesten nahm – mit kurzweiligen Programmpunkten, von denen keiner mehr als eine Viertelstunde dauerte.

Trotzdem kamen Derbleckn oder augenzwinkernde Kritik nicht zu kurz. Evi Krebs etwa nahm, einen Teufel darstellend, den bisweilen spärlichen Gottesdienstbesuch aufs Korn. „Das Virus hat die Leut’ aus den Gottesdienst herausgetrieben.“ Sei aber kein Wunder, „wenn es am Eingang statt Weihwasser Desinfektionsmittel gibt“.

Die von Andrea Hermann, Barbara Habler und Ingrid Streun dargestellten Engel machten dem teuflischen Treiben freilich ein schnelles Ende. Bei ihnen zeigte sich auch, wie kreativ man in der Vorbereitung war: Die Flügel hatte man sich von den Engeln ausgeliehen, die im Dezember mit dem Nikolaus unterwegs sind.

Handfester wurde es in dem Einakter, der eine Sitzung des Pfarrgemeinderates persiflierte. Dort nahm man sich nicht nur der überbordenden Bürokratie an: „Wir behandeln den Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars zur Abrechnung in der Stadtkirche unter Berücksichtigung der Spendengenehmigung.“

Unter die Lupe genommen wurde außerdem, dass mehrheitlich Frauen, das Bild in der Pfarrei bestimmen: „Im Chor gibt es immer wenige Männer.“ Die paar Männer wie den Mesner müsse man daher pfleglich behandeln, um sie nicht auch noch zu verlieren, „Aber der Pfarrer will diesen Trend.“ Im Publikum nickte Jaster dazu.

Fast noch mehr Lacher bekam das Duo Jutta und Irene für eine pantomimische Darstellung, wie sich feine und burschikose Damen stylen, schminken, frisieren. Alles ohne Worte, dafür mit gutem Gespür für die Feinheiten einer überspitzten Darstellung.

Das Programm rundeten ein Maßkrugstemmen und Geschicklichkeitsspiel ab. So blieb nicht nur Zeit zum Ratschen, sondern auch für die Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Unterpfaffenhofen. „Ihr gehört zum Inventar der Josefifeier“, lobte Moderator Krebs die Musiker.

