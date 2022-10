Jubiläumskonzert der Blaskapellen

Teilen

Die Stadtkapelle Germering interpretierte eine Tour auf den Mont Blanc musikalisch. © hk

Unter dem Motto „Die Farben der Blasmusik“ haben die drei Kapellen der Stadt drei Tage lang ihr Jubiläum gefeiert. Der Höhepunkt war ein gemeinsames Konzert in der Stadthalle.

Germering – „An der schönen blauen Donau“ – die Musikwelt kennt das Werk von Johann Strauß junior vom Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, einschließlich der Stimmung im Publikum. Keinen Deut anders war’s im Orlandosaal, als die drei Blasorchester der Stadt am Ende gemeinsam auftraten: fröhlich, heiter und auch etwas gewaltig im positiven Sinn. Robert Baumgartner, Vize-Vorsitzender der Blaskapelle, hatte es geahnt: „Es wird gigantisch.“ Der lange anhaltende Applaus nach den letzten Klängen bestätigte dies.

Von dieser Stimmung wurden die knapp drei Stunden des Jubiläumskonzertes getragen. Es war dem dreifachen Jubiläum würdig, das eigentlich bereits im vergangenen Jahr stattfand: 50 Jahre Stadtkapelle, 40 Jahre Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Unterpfaffenhofen und 20 Jahre Sinfonisches Blasorchester. „Gemeinsam sind es also 110 Jahre“, stellte Germerings Oberbürgermeister Andreas Haas fest. Viele Worte verlor er nicht. Er werde sich zurücklehnen und jede Note und die Begeisterung der Musiker genießen. „Uns allen viel Vergnügen“, wünschte Haas.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Die Welt der Blasmusik ist so vielfältig und bunt wie ein Regenbogen“, hatte Baumgartner im Vorfeld des Jubiläumskonzertes gemeint. Den drei Kapellen gelang es, diesen Bogen zu spannen. Das Sinfonische Blasorchester interpretierte die „Colour Symphony“ von Philip Sparke getragen, gefühlvoll und doch mit Temperament. Die Stadtkapelle Germering wurde der musikalischen Inspiration von Otto M. Schwarz gerecht und interpretierte eine Bergtour auf den Mont Blanc mit dramatischen Tonelemementen wie Sturm und Gewitter. Und die Blaskapelle der Feuerwehr vollendete die Darbietungen unter anderem mit fröhlich-flotten-Klängen des Weiß-Blau-Marsches vom Kiem Pauli.

Bereits tagsüber hatten die drei Orchester an zehn verschiedenen Standorten im Stadtgebiet Standkonzerte gegeben. Baumgartner zog ein positives Fazit. „Das ist so was von gut angekommen.“ Es hätten sich überall schnell ein paar Menschen zum gemeinsamen Zuhören zusammengefunden. „Bei der Buchhandlung Lesezeichen haben sie gesagt, wir können gerne jedes Wochenende kommen“, freute sich Baumgartner über die Anerkennung.

Begonnen hatte das Jubiläumswochenende mit einem Ökumenischen Festgottesdienst in St. Martin Kirche. Den Abschluss bildete ein Jugendtag, an dem ein Ensemble ehemaliger Jugendlicher auftrat und Instrumente getestet werden konnten. (hk)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.