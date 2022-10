Jugendhilfe vor Ort ist gut angekommen

Von: Klaus Greif

Die Jugendhilfe des Landkreises ist seit einem Jahr mit einer Außenstelle in Germering vertreten. Leiter Christian Grenzebach präsentierte jetzt im Sozialausschuss eine erste positive Bilanz.

Germering – Mit der „Jugendhilfe vor Ort“ soll die Sozialarbeit des Kreisjugendamtes effektiver und effizienter werden. Germering war die zweite Außenstelle nach Puchheim. Dort läuft das Projekt als Modell seit vier Jahren erfolgreich. Das Kreisjugendamt erhofft sich von der neuen Methodik, den betroffenen jungen Menschen und ihren Familien näher zu kommen.

Geleitet wird die Außenstelle von Christian Grenzebach. Er berichtete jetzt im Sozialausschuss, dass die Außenstelle des Amtes schon nach einem Jahr erfolgreich angekommen ist. Die Zusammenarbeit mit dem örtlichen Sozialamt sei sehr gut. Die Tatsache, dass die Jugendhilfe vor Ort im selben Haus, nämlich dem Mehrgenerationenhaus, sitzt, hat dabei geholfen. Hilfreich war laut Grenzebach auch, dass die Stadt im sozialen Bereich „wahnsinnig gut aufgestellt ist. Die Angebotspalette ist enorm“.

Im vergangen Jahr sei es zunächst am wichtigsten gewesen, das neue Angebot den betroffenen Familien bekannt zu machen. Dass sei wegen der Größe der Stadt schwierig gewesen, so Grenzebach. Mittlerweile sei man aber gut vernetzt.

Die Nähe zu den Familien ist wichtig, weil das neue Konzept eine enge Zusammenarbeit mit ihnen erfordert. Wenn beispielsweise eine Familie mit einem problematischen Kind nicht zurecht kommt und Hilfe sucht, berufen die Helfer einen so genannten Familienrat ein. In dem sitzen neben den betroffenen Familienmitgliedern beispielsweise Sozialarbeiter, Lehrer oder andere von der Familie gewünschte Vertrauenspersonen. Ein von der Jugendhilfe ausgesuchter, speziell ausgebildeter, aber ehrenamtlich tätiger Koordinator moderiert dann ein Gespräch. Das findet an einem neutralen Ort statt. 55 derartige Familienräte hat es laut Grenzebach im ersten Jahr schon gegeben. Und in der Regel habe man eine Lösung für das Problem finden können.

Nach dieser positiven ersten Jahresbilanz wollte Christian Huber (Grüne) von Grenzebach wissen, ob er auch Nachteile sehe. Dieser antwortete mit einem klaren Nein. Zu Beginn habe man aber Anlaufschwierigkeiten wegen der großen Menge an Fällen gehabt. Es habe schlicht zu wenig Koordinatoren gegeben. Das hat sich aber geändert. Auch die Personalsituation der Außenstelle sei verbessert worden. Die Tatsache, dass die Koordinatoren ehrenamtlich tätig sind, sah Grenzebach nicht als Nachteil an.

