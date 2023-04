Jugendleiter der evangelischen Kirche geht in den Ruhestand

Germering

Er war 35 Jahre lang Jugendleiter der evangelischen Kirche in Germering. Jetzt geht Roland Graßer in den Ruhestand. Seine offizielle Verabschiedung ist am Sonntag, 16. April, um 10 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche.

Germering – Den im Jahr 1960 in Nürnberg geborenen Roland Graßer kann man durchaus als Urgestein der Jugendarbeit in der evangelischen Kirche der Großen Kreisstadt bezeichnen. Graßer könnte aber auch als eine Art Geburtshelfer für diese Tätigkeit durchgehen. Im Jahr 1988, als er die Stelle in Germering begann, hatte in München das erste Tollwood-Festival stattgefunden, war im Olympiastadion die Niederlande Europameister geworden und Deutschland noch in zwei Staaten geteilt. „Und ich hatte ein Telefon mit Wählscheibe“, erinnert sich der Franke an das, was er an Ausstattung in den Räumen der Kirche an der Goethestraße vorfand. Ansonsten sei der Jugendkeller der Bonhoeffer-Kirche „noch sehr leer“ gewesen.

Er stand damals vor allem vor der Frage, wie man die Jugendlichen ansprechen und sie für die Kirche interessieren könne. Wie er dies anging, zeigt ebenfalls, wie sich die Kommunikationsformen seitdem verändert haben. Er schaltete Kleinanzeigen in den Werbeblättern.

Die größte Wirkung erzielte allerdings ein Billardtisch, den Roland Graßer organisierte und dann im Jugendkeller der Bonhoeffer-Kirche aufstellen ließ. „Der war die erste Anschaffung“, so Graßer. Der Tisch hat seine Arbeit die ganzen Jahre über begleitet. Was sonst noch zur vorhandenen Ausstattung gehörte, waren Brett- und Kartenspiele. „Damals konnte man Jugendliche noch mit so etwas anlocken“, erzählt der Jugendleiter.

Der Industrie-Kaufmann Graßer hatte sich bereits als Jugendlicher in Nürnberg ehrenamtlich in der evangelischen Jugendarbeit engagiert. Die Freude daran war später Grundlage dafür, Sozialpädagoge zu werden – auf dem zweiten Bildungsweg.

In den ersten Jahren in Germering war es Graßers Aufgabe, die Jugendarbeit beider evangelischer Kirchengemeinden zu vereinen. Es sollte außerdem ein möglichst breit gefächertes Angebot geschaffen werden. Gleichzeitig war es ihm ein Anliegen, die Generationen zusammen zu bringen. Fahrten zum Karneval in Venedig waren ein erster Ansatz dazu.

Zum Kult entwickelten sich die Fahrten an den Bolsena-See, der zwischen Rom und der Toskana liegt. 40 Freizeiten allein hat Graßer in dem knapp 4000 Einwohner großen italienischen Ort am See gestaltet. So hat er Jugendliche begeistert, so hat er Mitarbeiter gewonnen, die ihn ehrenamtlich unterstützen.

Auf fruchtbaren Boden ist er auch mit einem Anliegen gestoßen, das man als Herzensprojekt des Sozialpädagogen bezeichnen kann: die „Eine-Welt-Woche“ – eine Mischung aus Verkaufs- und Informationswoche. Damit finanzierte er nicht nur „mujeres creativas“, eine in den Armenviertel der peruanischen Hauptstadt Lima wirkende Gruppe von Frauen. Er besuchte die Orte dort selbst und brachte außerdem Jugendliche sowie Erwachsene dazu, es ihm gleich zu tun.

Es ist etwas, was ihn immer wieder mit Zufriedenheit erfüllt. „Ich bin dankbar dafür, was ich alles erleben durfte“ sagt Roland Graßer. „Aber jetzt ist es an der richtigen Zeit aufzuhören.“

Es zieht ihn in den Bayerischen Wald, wo er sich mit seiner Frau ein neues Zuhause geschaffen hat. Mit ihr wird er das gemeinsame Hobby, das Fahrradfahren, genießen. Radreisen werden sie nicht nur ins Niederbayerische führen, sondern genauso nach Kreta, Madeira oder Zypern. Und auch da denkt der langjährige Jugendleiter Roland Graßer das Gleiche wie über die vergangenen fast 35 Jahre: „Es ist gut so, wie es ist. Und es war immer gut so, wie ich mich entschieden habe.“

