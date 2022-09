Jungunternehmer aus Etterschlag auch in Germering erfolgreich

Erfolgreicher Unternehmer: Benedict Padberg, Gründer von „Interlink Space“ in Etterschlag. © uli Singer

Er ist ein Vorzeige-Unternehmer. Schon mit 17 Jahren machte er sich selbstständig, erstritt vor Gericht die dafür nötige Geschäftsfähigkeit.

Etterschlag/Germering – Und bis heute verliert der mittlerweile 27 Jahre alte Benedict Padberg, Chef von „Interlink Space“, einem Co-Working-Center in Etterschlag, das Zwischenmenschliche nicht aus den Augen. „Interlink Space“ soll nun seine Fortsetzung in Germering finden.

Benedict Padberg wurde das Unternehmer-Gen bereits in die Wiege gelegt. War doch schon sein Vater Michael Padberg mit seinen Geschäftsideen seiner Zeit voraus. Mit der Gründung von „PTC Telecom“ spezialisierte er sich frühzeitig auf die Telekommunikation und war damit in der Branche führend. Diesen Juni hat er sein Unternehmen mit 70 Mitarbeitern und einem Umsatz von 12,5 Millionen Euro im Jahr an „SPIE“ verkauft. „SPIE“ steht für „Société Parisienne pour l’Industrie Electrique“. Dabei handelt es sich um einen börsennotierten technischen Dienstleister für Gebäude, Anlagen und Infrastrukturen mit Sitz in Paris.

Sohn Benedict hat sich frühzeitig abgenabelt und bereits als Gymnasiast mit Mitschülern ein kleines Unternehmen gegründet. Erst versuchte er es mit Jute-Taschen, dann machte er Facebook mit einem eigenen Portal, genannt „Liveslide“, Konkurrenz: „Ziel war, den Menschen einen virtuellen Treffpunkt zur Verfügung zu stellen, ohne die Daten für eigene Zwecke auszunutzen.“

Längst hat Padberg ein weit spannenderes Projekt im Fokus. Vor sechs Jahren gründete er im Wörthseer Ortsteil Etterschlag „Impact Plaza“, das erste Co-Working-Space-Center im Landkreis. Heute stehen dort für Start-ups, Freiberufler, Autoren, Wissenschaftler und etablierte Unternehmer 20 Arbeitsplätze plus Besprechungsnischen und Aufenthaltsräume zur Verfügung. Und „Impact Plaza“ ist ein Teil von „Interlink Space“.

Meistens ausgebucht

„Wir sind meistens ausgebucht“, freut sich Padberg. Im Vordergrund seiner Unternehmungen stehe der kontinuierliche Aufbau eines Netzwerks für Wissensaustausch, Innovation und Weiterbildung. „Bei allem, was ich tue, und trotz unternehmerischer Betriebsamkeit versuche ich, das Zwischenmenschliche nie außer Acht zu lassen. Ich glaube einfach daran: Wenn die richtigen Leute zusammenkommen, kann viel Positives entstehen“, sagt er.

Längst schwebt ihm auch schon die Erweiterung seines Unternehmens vor. „Ich hatte das große Glück, dass ich Jürgen Biffar von der Stiftung Digitale Bildung kennengelernt habe und wir jetzt zusammen auf dem ehemaligen Gelände des Möbelhauses Grollmus in Germering sowohl ein Co-Working-Center mit Café als auch Räume für soziale Zwecke errichten wollen.“ Eine dauerhafte Heimat soll unter anderem der DigiClub finden, ein Verein, der junge Menschen mit Spiel und Spaß für die Welt der Technik begeistert und digitale Bildung fördert.

Auf der Webseite ist von einer Eröffnung im November 2023 die Rede. Und was sagt der Papa zu seinem umtriebigen Sohn? „Ich glaube, er ist stolz auf mich. Er war aber für mich immer nur ein Vater und nie ein Mit-Unternehmer. Von Anfang an hat er mich gelehrt, dass das Geld nicht vom Himmel fällt, dass ich für einen Erfolg hart arbeiten muss und dass ich auch selbst die Verantwortung tragen muss, wenn mal etwas schiefgeht.“ (Uli Singer)

