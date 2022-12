Kastenwagen überholt auf der B2 und drängt andere Fahrzeuge ab

Germering

Weil der Fahrer eines Kastenwagens ein anderes Auto überholte, ist es auf der B2 bei Germering am Sonntag zu einem Unfall gekommen. Die Polizei sucht den Lenker des Kastenwagens.

Germering - Am späten Sonntag fuhren laut Polizei eine 22-jährige Erzieherin in Ausbildung aus Fürstenfeldbruck mit einem Skoda Fabia und ein 81-jähriger Rentner aus München in seinem Audi A4 hintereinander auf der B2 in Richtung Autobahn.

Auf Höhe der langgezogenen Linkskurve bei Neugermering kam den beiden ein weißer Kleintransporter auf dem eigenen Fahrstreifen entgegen, der gerade überholte. Dieser scherte laut Polizei so knapp vor den beiden Fahrzeugen wieder nach rechts auf seinen Fahrstreifen ein, dass die 22-jährige eine Vollbremsung einleitete und der hinter ihr fahrende Audi-Fahrer nach rechts auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Der Münchner Rentner kam hierbei von der Fahrbahn ab, wobei an seinem Fahrzeug ein erheblicher Schaden an Front und Unterboden entstand. Die Schadenshöhe wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Gegen den noch unbekannten Unfallverursachenden wird wegen eines Vergehens der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizei Germering bittet um Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug sowie zum Unfallverursacher, Telefon (089) 8941570

