Kein Bier mehr: Germeringer rastet in Spielhalle aus 

Weil der 59-jährige Wirt der Spielothek am Bahnhof ihm kein Bier mehr geben wollte, ist ein Germeringer (27) ausgerastet. Er wurde handgreiflich.

Germering - Es schien ihm ein dringendes Bedürfnis gewesen zu sein: Ein 27-jähriger Germeringer ist am Sonntagvormittag in einer Spielothek am Bahnhof ausgerastet, weil er kein Bier bekommen hat.Der Wirt verweigerte ihm den Hopfentropfen, weil er ihn offenbar nicht bezahlen konnte. Darüber regte sich der Gast so auf, dass er drei Aschenbecher zerstörte und den 59-jährigen Wirt an die Wand drückte. Dabei verletzte sich dieser an der Hand.

Noch bevor die Polizei eintraf, flüchtete der Randalierer. Die Beamten griffen ihn in der Umgebung auf. Sie stellten seine Personalien fest und machten einen Alkoholtest. Ergebnis: 0,98 Promille. Danach durfte der 27-Jährige heimgehen. Ihn erwartet aber eine Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

