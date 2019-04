Kerschensteiner Schule feiert 50-jähriges Bestehen

Der Geist von Kerschenstein wurde viel beschworen bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen der Schule. Dabei zeigte sich: Auch die Feste spielen sowohl im Rückblick als auch in der Zukunft eine große Rolle im Schulleben.

Germering – Die äußere Hülle einer Schule mag sich im Laufe von 50 Jahren verändern und auch deren Einrichtung. Doch die Einstellung, stets auch über den Tellerrand des Lehrplanes hinauszusehen, sei beständig geblieben, so Oberbürgermeister Andreas Haas. Aktuell sei das an Projekten festzumachen, die sich mit Islam und Christentum befassen oder einen Besuch des Landtages im Programm haben. Ein beständiges Bindeglied durch die fünf Jahrzehnte seien auch die regelmäßig organisierten Feste. „Sie sind, was eine Schulfamilie ausmacht“, sagte Haas.

Viele haben ihren Weg gemacht

Daran erinnert sich auch Ewin Auer gern, vom ersten Jahr des Bestehens bis 2013 Lehrer an der Kerschensteiner Schule: „Die Schulveranstaltungen waren immer großartig.“ Ein Prädikat, das er voller Respekt an die Schüler weitergibt, die er unterrichten durfte, wie er sagt: „Da sind viele gute Leute hervorgegangen, die im Leben ihren Weg gemacht haben.“ Das hätten auch die Arbeitsbedingungen bewirkt. „Die haben immer gepasst“, sagt Auer. Er selbst hat dazu beigetragen, war bei diversen Um- oder Anbauten in die Planungen einbezogen.

Als Urgestein der Schule wird er von seiner früheren Kollegin Helene Wutz-Weiler bezeichnet. Beide Pädagogen haben sich zusammen in der Theatergruppe engagiert. Doch Wutz-Weiler, ab 1991 für 20 Jahre an der Schule, hat schon einen bedeutenden Unterschied festgestellt, der sich seit ihrer Zeit an der Kerschensteiner Schule entwickelt hat. „Das Arbeitsklima war immer gut. Aber es ist alles sehr viel bürokratischer geworden.“

Kita leistet gute Vorarbeit

Davon unabhängig ist aber die schulübergreifende gute Zusammenarbeit, die von Rektorin Claudia Frisch betont wurde. „Die Kindertagesstätten in der Stadt leisten eine gute Vorarbeit.“ Auch die Kontakte zwischen den Schulleitungen, selbst zu Gymnasien und Realschulen, würden beständig auf gutem Niveau gepflegt, so Frisch. Besonders intensiv sei jedoch die Zusammenarbeit mit der benachbarten Eugen-Papst-Schule. Nur der Austauch mit den beiden Kirchen könnte nach Ansicht von Frisch noch eine Spur intensiver ausfallen. Große Bedeutung maß die Rektorin der Kerschensteiner Schule auch der Jugendsozialarbeit zu, die es fast seit Beginn der Schule gibt. „Man hat die Sozialarbeit zu jeder Zeit gebraucht, aktuell erst recht.“

Immer bunter

Dass man sich an der Kerschensteiner Schule den jeweils aktuellen Problemen stelle, fand auch bei Schulrat Thomas Frey Anklang. Für ihn bedeutete der Besuch des Festaktes auch eine Reise in die Vergangenheit. „Ich war hier vor 23 Jahren als Lehramtsanwärter tätig“, erzählte er. Deswegen verfolge er die Entwicklung an der Schule aufmerksam: „Ich werde älter und grauer, diese Schule immer lebendiger und bunter“, merkte Frey mit einem Augenzwinkern an.

Daran soll sich nach der knapp zehn Millionen Euro teuren Erweiterung, die unter anderem acht neue Klassenräume und eine neue Sporthalle umfasst, nichts ändern. „Auch dort soll unser Geist einziehen“, so Rektorin Frisch. Wie notwendig diese Maßnahme ist, stellte Mittelschullehrer Elias Spengler bei einer Führung durch das Schulhaus fest. Fünf Fachräume seien zu Klassenräumen umgewandelt worden. Vor allem in der Mittelschule sei das wegen des großen Bedarfs nötig geworden.

Der Neubau wird allerdings noch eines bewirken, wie Oberbürgermeister Haas feststellte: „Spatenstich, Richtfest, Einweihung – die großen Feste werden bleiben.“