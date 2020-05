Kinderbetreuung liegt ihr am Herzen

Nicht jammern, sondern sich engagieren – die neue CSU-Stadträtin Franziska Hotter setzt das allein schon mit ihren Ehrenämtern um.

Germering – Die 36-Jährige leitet mit einer Bekannten eine Spielgruppe bei der Arbeiterwohlfahrt, steht dem Elternbeirat im Kindergarten St. Nikolaus voran und ist Beisitzerin im CSU-Ortsvorstand. Mitglied in der Partei ist sie seit rund 15 Jahren – „bis 2018 allerdings nur passiv“, wie sie gesteht.

Damit liegt bereits auf der Hand, in welchen Bereichen sich Hotter als Mutter einer vierjährigen Tochter und eines eineinhalbjährigen Sohnes in Fraktion und Germeringer Stadtrat einbringen will: „Familien mit Kindern, ganz besonders möchte ich mich im Bereich der Kinderbetreuung engagieren.“

Wie es in einer Stadtverwaltung zugeht, weiß Hotter aus ihrem alltäglichen beruflichen Leben. Sie ist Diplom-Juristin in der Landeshauptstadt München.

Die Heimat der 36-Jährigen, zu deren Familienleben noch Ehemann und Hund gehören, liegt allerdings im oberpfälzischen Marktredwitz. In Germering ist sie erst seit August 2017 wohnhaft. „Deswegen war ich auch überrascht, dass es so schnell mit dem Stadtrat geklappt hat. Aber umso mehr hat es mich gefreut.“

Gute Laune verbreitet sich für Hotter auch beim Klavierspielen und beim Lesen. Entspannung findet sie darüber hinaus „in meinem Garten“. Auch dort gilt für sie anpacken statt jammern. Für ein gutes Zuhause und ein lebenswertes Germering lohne sich jeder Einsatz. hk