Kindergartenkinder freuen sich über Neubau

Das neue Kinderhaus St. Nikolaus ist offiziell eingeweiht worden. Der Neubau ersetzt den vor fast vier Jahren abgerissenen Kindergarten, der wegen Schimmelbefalls geschlossen werden musste. Bezogen wurde das Haus an der Kerschensteinerstraße mit seinen vier Kindergarten- und einer Krippengruppe schon am 1. Oktober.

Germering – „Herein, herein, wir laden alle herzlich ein“, sangen die Kinder zur Begrüßung und ließen mit jedem Wort ihre Fröhlichkeit spüren. Die Frösche-, Hasen-, Igel-, Katzen- und Mäusegruppen ließen dabei die Gäste noch einmal nacherleben, wie das Kinderhaus Stein für Stein gewachsen ist und ein Dach bekam. „Und wir bauen ein Haus, das lebt“, hieß es dazu noch einmal in Liedform.

Im Sommer 2015 sei die Notwendigkeit zum Neubau festgestellt worden, erinnerte sich Ines Berens, in der katholischen Stadtkirche für Kindergärten zuständig. „Jetzt erleben wir schöne helle Räume“, schilderte sie das Ergebnis von Planungen und Bemühungen seitens der Planer und des Erzbischöflichen Ordinariats. Engagiert mitgewirkt haben auch die Mitarbeiter des Kinderhauses selbst, wie dessen Leiterin Christine vom Rath betonte.

An dieser Stelle wurde auch Regina Langosch gedacht, der langjährigen Leiterin von St. Nikolaus, die vor zwei Wochen verstorben war. So zeigte OB Andreas Haas auf, welcher Geist und welche Sensibilität im neuen Kinderhaus an den Tag gelegt wird. „Es ist auch eine Heimat zum Traurigsein, in der man dann Hilfe findet.“

Darüber hinaus gebe es für die Kinder jedoch noch viele andere Möglichkeiten sich als Persönlichkeit zu entwickeln. „Es ist ein Haus zum Spielen, Toben und zum Freunde finden geworden“, so Haas weiter. Deswegen habe sich die Stadt gerne mit den 2,9 Millionen Euro an den Kosten beteiligt, führte das Stadtoberhaupt weiter aus.

Insgesamt hat der Neubau rund 4,7 Millionen Euro gekostet. Geplant wurde er von Architekt Roberto Gonzalo.

Der Neubau war notwendig geworden, weil der alte Kindergarten St. Nikolaus vor vier Jahren wegen Schimmelbefalls geschlossen werden musste. Die Kinder waren seitdem provisorisch in Containern auf dem benachbarten Parkplatz an der Bertha-von-Suttner-Straße untergebracht worden.

Einen Neubau eher symbolischer Art wird es noch im kommenden Frühjahr geben. Haas hatte dem „alten“ Kindergarten einmal eine Zwetschgenbaum spendiert und diesen dort gepflanzt. Im Laufe der Bauarbeiten hatte dieser Baum gefällt werden müssen, doch Haas versprach, so bald als möglich, auch für die Natur sinnvolle Abhilfe zu schaffen. „Nächstes Jahr wird es für die Kinder einen neuen Zwetschgenbaum geben.“

Näher war den Mädchen und Buben am Einweihungstag der Besuch des Nikolaus, der in alle Gruppen kam und dort kleine Geschenke hinterließ. Was bei vielen Besuchern Erinnerungen an die eigene Kindheit weckte. „Man denkt bei solchen Gelegenheiten wieder daran, wie man sich über die Gaben gefreut hat“, sagte auch Haas.