Kleidertausch spart Ressourcen und Geld

Teilen

Organisatorin Kiki Taube-Scheller und Stephan Buchberger (Bündnis Zukunft Germering) prüfen und sortieren abgegebene Kleidungsstücke. Die Tauschbörse fand im Rahmen der fairen Woche statt. © Kürzl

Die Fairtradestadt Germering beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an den bundesweit stattfindenden Fairen Wochen. Eine Kleidertauschparty in der Jesus-Christus-Kirche war Teil der Veranstaltungen. In der Stadtbibliothek wurde eine Karikaturenausstellung eröffnet.

Germering – Vor gut zweieinhalb Jahren hat das Aktionsbündnis „Germering for Future“die Kleidertauschparty zum ersten Mal organisiert. Mittlerweile hat sich die Veranstaltung etabliert, auch der Gemeindesaal der Jesus-Christus-Kirche als Standort. Nur im November 2021 hatten die Organisatoren wegen der damals herrschenden Corona-Bedingungen kurzfristig absagen müssen. Daran hat Organisatorin Kiki Taube-Scheller am Wochenende keinen Gedanken verschwenden müssen. „Es herrscht sehr guter Zuspruch“ sagt sie zufrieden, als die Tauchparty noch läuft.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Immer wieder kommen Menschen in den Gemeindesaal, mit Wäschekörben oder Tüten. Und immer wieder verschaffen sie so Taube-Schellerer und ihrem Team Arbeit. Die Kleidung muss natürlich kontrolliert werden. Denn nur, was sauber ist und in gutem Zustand, kommt auf Kleiderbügel oder Auslagetisch.

Aufgeteilt wird dann noch in eine Abteilung für Damen im Erdgeschoss und eine für Herren, bei der man im Kellerraum der Jesus-Christus-Kirche auswählen kann. Auch für Kinder kann die Party Kleidung anbieten. Ein Limit gibt es aber auch: Zehn Teile dürfen gebracht oder mitgenommen werden.

Was nicht kontrolliert wird, ist die Bedürftigkeit wie etwa bei der Tafel. „Zu uns kann jeder kommen, der etwas für seinen Kleiderschrank braucht oder andersherum, daraus etwas entbehren kann“, erklärt Taube-Scheller.

Kleidung im Kreislauf halten, Ressourcen schonen, weg von der Wegwerf-Gesellschaft – das sind einige der Grundgedanken für die Kleidertauschparty. Die soll deswegen nach Möglichkeit saisonal stattfinden, vor der Winter- und vor der Sommersaison. „Zweimal im Jahr, das ist der Plan“, sagt Taube-Schellerer.

Nach vier Stunden ist die Kleidertauschparty vorbei. Nicht jedes Kleidungsstück hat einen neuen Liebhaber gefunden. Aber das stört nicht groß: „Das geben wir dann an Caritas, Kleiderkammer und Obdachlosenhilfe“, erklärt Kiki Taube-Schellerer. Nichts soll übrig bleiben, sondern alles einen guten Zweck erfüllen.

Karikaturen zum Thema Klimaschutz und anderen Katastrophen

„Glänzende Aussichten“heißt eine Ausstellung des Hilfswerks Misereor, die im Rahmen der Fairen Woche in der Stadtbibliothek eröffnet wurde. Zu sehen sind 95 Karikaturen, die sich mit dem Klimawandel und anderen Umweltkatastrophen beschäftigen. Und obwohl dabei die Aussichten keinesfalls glänzend sind, ertappt sich der Betrachter der Werke der teils sehr bekannten Zeichner immer wieder dabei, zumindest leise vor sich hinzulachen –wobei einem das Lachen bei einigen Werken eher im Halse stecken bleiben möchte.



Dritte Bürgermeisterin Sophie Schuhmacher erinnerte in ihrer Eröffnungsrede daran, dass sie als Sechstklässlerin vor rund 15 Jahren ihren Mitschülern noch auf die Nerven gegangen sei, wenn sie die Problematik ansprach. Allgemeiner Tenor sei damals gewesen, dass das Deutschland nicht betreffen werde. Spätestens der vergangene Sommer mit seiner Dürre und den Waldbränden habe leider das Gegenteil bewiesen.



Der Leiter der Fairtrade-Gruppe, Hans-Dieter Gatzke, war froh, dass die Ausstellung im Rahmen der Fairen Woche gezeigt wird. Es sei wichtig, dass der Fairtrade-Gedanke von vielen geteilt werde. Die Ausstellung ist noch bis zum Samstag zu sehen. kg

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.