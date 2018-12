Kleine Schritte beim Kampf gegen Flächenversiegelung

Vor fast fünf Jahren hat der Umweltbeirat der Stadt mehrere Flächen vorgeschlagen, bei denen man eine Entsiegelung prüfen könnte. Nach etliche Untersuchungen und Stellungnahmen unter anderem auch seitens der Polizei steht fest:

Germering –Nur einer der vorgeschlagenen Bereiche kann mit Hilfe einer Grünanlage renaturalisiert werden. Es handelt sich um einen Teil des Gehwegs an der Linien-/Nelkenstraße, der im Kurvenbereich mit bis zu zehn Metern unverhältnismäßig breit ist. Wie Stadtbaumeister Jürgen Thum jetzt im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss mitteilte, soll der Bereich begrünt werden. Die Kosten werden auf rund 10 000 Euro geschätzt. Folgekosten für die Pflege durch den Bauhof kämen noch dazu.

Die beiden anderen Areale scheiden laut Thum aus unterschiedlichen Gründen aus. Eine Begrünung der derzeitigen Sperrfläche gegenüber der Einmündung der Streiflacher in die Landsberger Straße könnte einerseits verkehrsgefährdend wirken – momentan kann diese Fläche von Autofahren genutzt werden, die sich beim Einfädeln in die Landsberger Straße in der Geschwindigkeit des übrigen Verkehrs verschätzt haben. Die vom Beirat vorgechlagene Pflanzung eines Baums würde zudem die Sicht auf die Ampelanlage behindern. Andererseits würde die gesamte Maßnahme mindesten 35 000 Euro kosten.

Die Entsiegelung des Wirtschaftswegs der Landsberger Straße zwischen der Rosen- und der Kurfürstenstraße wird zwar vom Bauamt als grundsätzlich möglich eingestuft. Allerdings sollte man laut Jürgen Thum mit einer Entscheidung noch warten. Grund: Die Landsberger Straße soll auf der Nordseite für Radfahrer optimiert werden. Die Pläne für den vorgeschlagenen Bereich liegen aber noch nicht vor. kg