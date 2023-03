Klima-Aktivisten nach Abseil-Aktion auf der A96 zu Geldstrafen verurteilt

Von: Tobias Gehre

Einsatz während der Abseil-Aktion. © Weber

Drei Aktivisten hatten sich im September 2021 von der A96 bei Germering abgeseilt. Jetzt wurden sie deswegen verurteilt.

Fürstenfeldbruck - Der Prozess am Brucker Amtsgericht am Donnerstag währte Stunden. Am Ende wurden die Angeklagten wegen Nötigung zu Geldstrafen von je 30 Tagessätzen zwischen 30 und 25 Euro verurteilt - also jeweils etwa 900 Euro.

Bei der Beweisaufnahme vor Gericht waren unter anderem Videos gezeigt worden, die von einem Polizeihubschrauber aus gemacht worden waren.

Die drei so genannten Klimaschutzaktivisten hatten sich während der Automesse IAA von einer Autobahnbrücke abgeseilt. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Frauen und einem Mann Nötigung in 1296 Fällen vor, weil so viele Menschen im dadurch entstandenen Stau standen.

Die Anklage legt den Angeschuldigten auch zur Last, durch ihre Aktion (Abseilen an der Autobahnbrücke und Befestigung eines Stoffbanners mit der Aufschrift „BLOCK IAA“ sowie Anfertigung von Fotoaufnahmen zur Veröffentlichung im Internet) eine Sperrung der Autobahn beabsichtigt zu haben.

