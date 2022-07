Omas for future kämpfen gegen die Kippen-Flut

Von: Klaus Greif

Eine große Zigarettenkippe macht auf den aktuellen Schwerpunkt der Omas for future aufmerksam: Sie kämpfen gegen das Wegwerfen von Kippen. © mm

Die Omas for future rufen seit Monaten jeden Freitag um 16 Uhr zur Klimawache auf den Marktplatz vor der Stadtbibliothek. In dieser Woche sieht dies anders aus:

Germering – Die Aktivistinnen radeln Plätze im Stadtgebiet ab, an denen übermäßig viele Zigarettenkippen am Boden liegen. Den Omas for future ist zunehmend aufgefallen, dass viel zu viele Zigarettenstummel auf dem Germeringer Boden liegen und Erde und Wasser vergiften. Seit Ende Februar kümmern sie sich deswegen neben anderen Aktivitäten in Sachen Klimaschutz auch darum. Sie wollen einer Mitteilung zufolge zunächst einmal auf die Problematik aufmerksam machen.

Das Rauchverbot

Als eine der Ursachen für die Häufung von Kippen auf Straßen und Plätzen sehen Aktivistinnen die Rauchverbote in Kneipen, Unternehmen, öffentlichen Gebäuden und dem Nahverkehr. „In der Folge sind die Raucher vermehrt auf die Straßen und Plätze ausgewichen – und nehmen den bequemsten Weg, manchmal sogar, wenn eigentlich Aschenbecher zur Verfügung stehen“, erklärt Ingeborg Köstner für die Gruppe.

Ziel der Omas for future sei es nicht, mit erhobenem Zeigefinger, sondern durch Fakten und Informationen aufzuklären. Es gehe ihnen nicht darum, das Rauchen zu verurteilen. Köstner: „Es geht uns um die Umwelt und um die Sicherheit der Kinder, wenn beispielsweise Zigarettenkippen an Spielplätzen, Parks oder anderen öffentlichen Orten achtlos auf den Boden geworfen werden.“ Schließlich vergifte eine einzige Kippe 40 Liter Grundwasser. Der aus Celluloseacetat, also Plastik, bestehende Filter belaste noch Jahrzehnte, im Meer sogar Jahrhunderte, die Lebensräume von Tieren und Pflanzen.

Die Omas for future erkunden deswegen seit Februar, wo in ihrer näheren Wohnumgebung besonders viele Kippen herumliegen und es keine öffentlichen Aschenbecher gibt. Hier sammeln sie zunächst die Kippen ein. Anschließend installieren sie provisorische Aschenbecher-Dosen mit Hinweispfeilen. Die in die Dosen geworfenen Kippen entsorgen sie später regelmäßig im Restmüll.

Brennpunkte

Aus Sicht der Klimaschützer gibt es im Stadtgebeit Brennpunkte, an denen trotz städtischer oder Omas-for-Future-Aschenbecher weiterhin Kippen achtlos weggeschnippt werden. Als ein Beispiel nennt Ingeborg Köstner den so genannten Buchmann-Park an der Landsberger Straße. Hier sei auch die Stadt gefragt, so Köstner: „Es geht nicht um ein ständiges Zigarettenkippen-Ramadama der Stadt oder von Freiwilligen, sondern um Aufklärung und Vermeidung von Vermüllung.“

Die Omas for future Germering werden ihre Aktion bis Herbst fortführen. In den nächsten Wochen planen sie unter anderem, mit dem Omas-for-Future-Herz, dem Logo der Gruppe, und Handschuhen ausgestattet, durch Straßen und Grünanlagen zu wandern und zu radeln, unterwegs Kippen zu sammeln, dabei auch Raucher anzusprechen und Taschenaschenbecher und Infos an sie zu verteilen.

Bei den regelmäßigen Klimawachen vor der Stadthalle dient eine große Zigarettenkippe als Blickfang. Die Omas for future verteilen dort ebenfalls jeden Freitag Infomaterial und Aschenbecher. Omas und Opas, die bei den Aktionen mitmachen wollen, sind ihnen jederzeit willkommen. Weitere Infos gibt es auf germering@omasforfuture.de.

