Bündnis Zukunft lädt zum Klimafest - und sucht noch Mitmacher

Von: Klaus Greif

Eindruck von einem Klimafest. © mm

Das Bündnis Zukunft Germering (BZG) veranstaltet wieder ein Klimafest. Es ist das zweite nach der Premiere im Vorjahr und findet am Samstag, 17. Juni, auf dem Therese-Giehse-Platz vor der Stadthalle statt.

Germering – Die Organisatoren suchen noch engagierte Läden, Vereine, Institutionen und Initiativen, die sich beteiligen wollen. Mit ihnen will man einer Mitteilung zufolge unter Beweis stellen, dass die Stadt nachhaltig sein kann und in vielen Bereichen bereits ist.

Zugesagt haben dem BZG zufolge mehrere Einzelhändler: die Buchhandlung Lesezeichen, das Schuhgeschäft Thumann, das Secondhand-Geschäft Hühnerdapperl und der Tee-Zeitladen. Mit dabei sind aber auch Strom Germering, die Bürgerenergiegenossenschaft Sonnensegler, der örtliche Bund Naturschutz, die Brucker Lebensmittelretter und die Omas for Future. Sie wollen beim Klimafest von 10 bis 16 Uhr ein volles Programm bieten.

Dazu werden unter anderem Führungen gehören. Besucht wird beispielsweise das Brunnenhaus der Stadtwerke an der alten Straße nach Nebel. Wo es Wildkräuter in der Stadt gibt wird ebenfalls erkundet. Angebote fairer, unverpackter und regionaler Produkte, Aktionen für Kinder, Infostände und vieles mehr runden bislang das Programm ab. Speisen und Getränke wird es dem BZG zufolge genauso geben wie musikalische Begleitung. Musikern steht eine Bühne auf dem Platz vor der Stadthalle offen.

Wer Mitglied eines Vereins, eines Clubs, einer Firma oder einer Initiative ist und etwas zum Klimafest beitragen möchte, soll sich bis zum Donnerstag, 20. April, per E-Mail an info@buendniszukunftgermering.de wenden. Die Veranstalter wollen dabei vor allem dem örtlichen Einzelhandel eine Plattform bieten. Aber auch tatkräftige Unterstützung von Einzelpersonen ist immer willkommen. Wer sein musikalisches Talent vorstellen will, soll sich ebenfalls melden. Weitere Informationen gibt es im Internet auf buendniszukunftgermering.de.

