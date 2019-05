Knappe Entscheidung im Stadtrat: Germering stimmt pro Briefzentrum

Der Germeringer Stadtrat hat mit der knappen Mehrheit von 22:19 Stimmen am Dienstag für die Ansiedlung des Briefverteilzentrums der Post gestimmt. Sie leiteten mit der Entscheidung die notwendige Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Areal im Gewerbegebiet Nord ein.

Germering - Die Abstimmung verlief quer durch die Fraktionen. Fünf der 21 CSU-Stadträte lehnten das Vorhaben ab. Zwei Grüne und eine SPD-Stadträtin sowie die drei Stadträte der FWG/UBG gleichen dies aber wieder aus. OB Andreas Haas stimmte ebenfalls dafür. Die Post will in Germering das modernste Briefzentrum Europas bauen. Es soll die Verteilzentren in der Münchnern Arnulfstraße und in Schorn bei Starnberg ersetzen. Auch die Verwaltung der Münchner und die des Briefzentrums Rosenheim soll nach Germering verlegt werden. Insgesamt entstehen so rund 1300 Arbeitsplätze. (Ausführlicher Bericht folgt per Update)

Auch interessant: Germering wächst und wächst - das bringt große Herausforderungen mit sich