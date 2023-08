Weil Kunden neues Konzept nicht annehmen: Sparkasse macht Filiale dicht

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Im Einkaufszentrum GEP in Germering ist immer viel los. In die Bankfiliale kamen aber nur sehr wenige Kunden. Der Geldautomat ist besser frequentiert und bleibt. © tb

Normalerweise schließen Bankfilialen in kleineren Orten. Doch nun erwischt es eine Stadt: Die Sparkasse macht im September die Zweigstelle im Germeringer Einkaufszentrum GEP dicht.

Germering – Als die Germeringer Einkaufspassagen – kurz GEP – vor zehn Jahren eröffneten, mietete auch die Sparkasse Räume für eine Zweigstelle. Die Idee: Die Kunden könnten vor oder nach dem Einkauf gleich noch Bankgeschäfte erledigen und sich beraten lassen. Viele Einkäufer sollten auch viele Gesprächstermine bringen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Doch offenbar passt Shoppen und Geld anlegen nicht so gut zusammen, wie gedacht. Denn die erhofften Kunden blieben aus, die Berater saßen oft alleine in den Räumen. „Beratung im Anschluss oder während des Einkaufs wurde nicht angenommen“, sagt auch Dirk Hoogen, Kommunikationsdirektor der Sparkasse. Die Frequenz sei von Anfang an sehr niedrig gewesen. Hoogen spricht von im Schnitt zwei Geldverfügungen am Tag. Überwiegend wurde der Geldautomat genutzt.

Sparkassen-Konzept in Germering wird nicht angenommen: Aus für Filiale

Angesichts der geringen Kundenfrequenz seien die Öffnungszeiten auch mit Blick auf die Personallage nicht darstellbar, sagt Hoogen. Daher beschloss der Vorstand der Bank, den Mietvertrag mit der AEZ-Besitzerfamilie Klotz zu beenden – in beiderseitigem Einvernehmen. Zum 22. September macht die Filiale endgültig dicht.

Die Mitarbeiter wechseln vom GEP in die Zweigstelle an der Otto-Wagner-Straße und unterstützen dort das Team. Denn die dortige Filiale am Kleinen Stachus ist größer und wird von den Germeringern schon immer viel mehr genutzt. Für die Kunden, die dem GEP zugeordnet seien, ändere sich nur der Weg zur Bank, sagt Hoogen. „Die Ansprechpartner bleiben die gleichen, auch Kontonummer, Online-Banking und Zahlungsaufträge laufen normal weiter.“

Ganz verschwindet die Sparkasse freilich nicht aus dem Einkaufszentrum GEP. Der Geldautomat bleibt dort und werde etwas aufgerüstet. Zudem soll es künftig auch einen Kontoauszugsdrucker dort geben. Die Räume werden wohl nicht lange leer stehen. Es gebe bereits einen Nachmieter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.