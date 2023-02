Bürger reden beim Kreuzlinger Feld mit - jetzt folgt Ideen-Wettbewerb

Von: Klaus Greif

beim analogen Marktplatz in der Stadthalle konnten die Germeringer ihre Vorstellungen zur Bebauung des Kreuzlinger Felds einbringen. archivfoto © mm

Die erste Phase der Bürgerbeteiligung zur Neuplanung des Kreuzlinger Felds ist beendet. Das Büro „Studio Stadt Region“, das den so genannten Dialogprozess durchführte, war mit der Beteiligung der Bürger und den Ergebnissen sehr zufrieden. Als nächster Planungsschritt folgt jetzt die Auslobung eines Ideenwettbewerbs.

Germering – Im April vergangen Jahres ist die geplante Bebauung des Kreuzlinger Felds per Bürgerentscheid gestoppt worden. Einer der Hauptgründe, die die Initiatoren des Bürgerentscheid gegen die damaligen Pläne ins Feld führte war die aus ihrer Sicht mangelhafte Bürgerbeteiligung. Die Stadt legte deswegen bei der Neuauflage des Verfahrens von Anfang an Wert auf eine umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit. Mit „Studio Stadt Region“ wurde eigens ein Planungsbüro beauftragt, um dies zu gewährleisten. Es wurde ein Dialogprozess organisiert, der zwischen November und Januar mit vier unterschiedlichen Formaten durchgeführt wurde. Was dabei herausgekommen ist, präsentierten Michelle Hagenauer und Jan Fries jetzt den Mitgliedern des Stadtentwicklungsausschusses.

Infowände und analoger Marktplatz

Gestartet wurde die Bürgerbeteiligung mit der Aufstellung von vier großen Info-Wanden an gut frequentierten Plätzen im Stadtgebiet. Die Germeringer konnten hier auf Postkarten aufschreiben, welche Wünsche sie für die Neuplanung. Die Resonanz war laut Jan Fries sehr gut: „Es wurden 173 Postkarten in die aufgestellten Briefkästen geworfen.“

Auch die Info-Mobile, bei denen zwei Tage lang Vertreter des Planungsbüros mehrere Standorte ansteuerten, sind laut Fries auf eine gute Beteiligung gestoßen. Es wurden laut Fries 110 Besucher und 96 Rückmeldungen gezählt.

Es folgte ein analoger Marktplatz in der Stadthalle, der mit 76 Teilnehmern nach Einschätzung der Planer ebenfalls gut besucht war. Hier habe es 67 Rückmeldungen zur künftigen Bebauung gegeben. Noch besser war die beteiligung der Bürger dann beim abschließenden digitalen Marktplatz. Die Internetseite ist 214 Mal aufgerufen worden. Insgesamt 197 Besucher füllten dann auch noch den dort vorhandenen Fragebogen aus.

Es gab auch Stimmen für die alte Planung

Die Inhalte der Bürger-Anregungen waren sehr vielschichtig und nicht eindeutig. Laut Michelle Hagenauer gab es auch Stimmen, die die Wiederaufnahme der alten Planung forderten. Nicht eindeutig waren der Planerin zufolge auch die Vorstellungen bezüglich der Höhenentwicklung der künftigen bebauung: „Es gab einerseits Forderungen nach höheren gebäuden, um im Gegenzug Freiflächen schaffen zu können. Andererseits gab es aber auch Stimmen, die für eine Bebauung mit Einfamilienhäusern plädierten.“

Der Wunsch nach innovativen Konzepten für eine klimagerechte Bebauung gehörte laut Hagenauer zu den wichtigsten Themen der abgegebenen Anregungen. Dazu gehört auch die Forderung, den Fußgänger- und Fahrradverkehr ebenso zu fördern wie den ÖPNV. Grundlegender Tenor war laut Michelle Hagenauer auch, die jetzt vorhandenen hohe Verkehrsbelastung und den Parkdruck rund ums Kreuzlinger Feld nicht weiter zu steigern.

So geht es jetzt weiter

Michelle Hagenauer und Jan Fries waren mit dem bisherigen Verlauf der Bürgerbeteiligung sehr zufrieden. „Wir sind überwiegend auf positive Reaktionen gestoßen“, berichtete die Städteplanerin. Die eingegangen Wünsche und Anregungen müssen jetzt ausgewertet werden. Sie werden Teil des Ideenwettbewerbs sein, de der stadtrat in seiner nächsten Sitzung ausloben wird. Der Auslobungstext wird laut OB Andreas Haas ebenfalls vom Stadtrat festgelegt.

Weitere Infos

Der 86 Seiten umfassende Bericht von „Studio Stadt region“ über den Dialogprozess steht als Download auf www.germering.de, Unterpunkt Stadtrat/Sitzungskalender zur Verfügung.

