Kreuzlinger Feld: Bürgerinitiative fordert Klarheit von der Stadt

Von: Klaus Greif

Wie geht’s weiter am Kreuzlinger Feld? Das interessiert die BI Lebenswertes Germering. Sie kritisiert unter anderem eine alte Aussage des Investors auf dessen Homepage. Der Informations-Container des Investors steht derweil immer noch an der Alfons-Baumann-Straße – allerdings befreit von Werbung für das Bauvorhaben. © Peter Weber

Die Bürgerinitiative (BI) Lebenswertes Germering vermisst eine klare Aussage der Stadt, dass die Botschaft des Bürgerentscheids verstanden worden sei.

Germering – Über 60 Prozent der Germeringer, die beim Bürgerentscheid am 24. April ihre Stimme abgaben, haben sich für einen Planungsstopp am Kreuzlinger Feld ausgesprochen. Zugleich bedeutete dies, dass die Stadt eine neue Rahmenplanung für die Bebauung des Areals an der Kreuzlinger Straße zwischen der Bahnlinie und der Alfons-Baumann-Straße in die Wege leiten muss. Wichtig war der BI dabei vor allem, dass die Bürgerbeteiligung von Anfang an einen hohen Stellenwert haben muss.

Vor gut einem Monat ist dieser zweite Punkt auch in die Wege geleitet worden. Der Bauausschuss beauftragte zwei Planungsbüros mit der Durchführung eines Ideenwettbewerbs und mit der Organisation der Bürgerbeteiligung. BI-Sprecher Thomas Langnickel wertet dies einerseits als eine gute Nachricht. Andererseits sei seitens der Stadt aber mehr nötig, wenn man das Vertrauen der Bürger zurück gewinnen wolle: „Es muss erkennbar werden, dass man die Botschaft des Bürgerentscheids verstanden und akzeptiert hat.“

Dies bedeute der BI zufolge auch, dass mehr passieren müsse, als die Forderungen in der Fragestellung zum Bürgerentscheid buchstabengetreu zu erfüllen. Langnickel: „Es muss der politische Wille erkennbar werden, dass man es besser machen will als bisher.“

Alte Pressemitteilungen stehen noch auf der Website des Investors

Dass die BI in dieser Hinsicht skeptisch ist, macht Langnickel an einem Punkt fest: „Auf der Internetseite der Investoren findet sich immer noch eine Pressemitteilung, in der der Bürgerentscheid lediglich als zwölfmonatige Unterbrechung der Bebauungsplanverfahren interpretiert wird. Über drei Monate nach der Abstimmung gibt es hierzu noch keine klare Aussage aus dem Rathaus.“

Die angesprochene Mitteilung ist die, die Investoren am Tag nach dem Bürgerentscheid veröffentlicht haben. Sie ist auf www.kreuzlinger-feld.de ebenso zu finden wie alle Mitteilungen und Leserbriefe der Investoren seit dem 16. Februar 2021. Zu lesen ist da: „Mit dem Ausgang des Bürgerentscheids ist das bisherige Bebauungsplanverfahren zunächst mit Wirkung für ein Jahr gestoppt worden. Jetzt liegt es auch am Germeringer Stadtrat, die im Bürgerentscheid geforderten Rahmenbedingungen einer möglichen Neuplanung für das Kreuzlinger Feld zu setzen.“

Einbindung der Öffentlichkeit wird derzeit von einem Büro erarbeitet

Die stellvertretende Bauamtsleiterin Gabriele Mühl weist darauf hin, dass die Stadt derzeit dabei sei, die Vorgaben des Bürgerentscheids umzusetzen. Die Beauftragung der Planungsbüros sei der erste konkrete Schritt gewesen. Man habe im Vorfeld auch ein Gespräch mit Vertretern der BI gehabt.

Die von Lebenswertes Germering angesprochene Zwölf-Monats-Frist, auf die der Investor nach dem Entscheid hingewiesen hat, sei nur der Hinweis auf die tatsächliche Rechtslage: In der Bayerischen Gemeindeordnung ist die Bindungsfrist von zwölf Monaten festgelegt. Sie könne sich allerdings nicht vorstellen, dass irgendjemand ein Jahr nach dem Bürgerentscheid sagen werde, man mache jetzt mit der alten Planung weiter.

Die Verwaltung habe jedenfalls begonnen, die Vorgaben des Entscheids umzusetzen und werde dies auch weiter tun. Ziel sei auch, alle Bürger einzubinden. Wie genau dies geschehen soll, wird das mit der Öffentlichkeitsarbeit beauftragte Büro wohl nach der Sommerpause des Stadtrats vorstellen. BI-Sprecher Langnickel nimmt diese Aussagen zur Kenntnis, meint aber auch: „Wir werden weiter aufmerksam bleiben.“