Kreuzlinger Feld: Jetzt sind die Architekten am Zug

Von: Klaus Greif

Teilen

Wie geht’s weiter am Kreuzlinger Feld? © Peter Weber

Der Stadtrat hat den Ideenwettbewerb zur Neuplanung des Kreuzlinger Felds gestartet. Der umfangreiche Inhalt der Auslobung soll den teilnehmenden Architekten die Richtung ihrer Planung vorgeben.

Germering – Fast ein Jahr, nachdem mit einem Bürgerentscheid die Pläne zur Bebauung des Kreuzlinger Felds gestoppt wurden, ist die Neuplanung in einen erste konkrete Phase eingetreten. In einem offenen Wettbewerb sollen Architekturbüros neue Ideen für die künftige Bebauung ausarbeiten. Welche Vorgaben sie dabei erfüllen müssen, ist in einem umfangreichen Auslobungstext niedergelegt. Sandra Urbaniak vom Planungsbüro AKFU, das mit der Durchführung des Wettbewerbs beauftragt worden ist, erläuterte den Text im Stadtrat und meinte gleich zu Beginn: „Jetzt wird es spannend.“

Weil der Markt laut Urbaniak noch voll ist, gibt es einen kleinen Anreiz, um Architekten zur Teilnahme zu bewegen: Auch Büros, deren Arbeiten keinen Preis erhalten, können mit einem Honorar für ihre Arbeit rechnen. Insgesamt stehen in der Auslobung dafür 60 000 Euro zur Verfügung. Die Preisgelder für die später ausgewählten Siegerentwürfe reichen von 19 000 Euro (1. Platz) bis 5000 Euro (4. Platz).

Auswahl der Berater

Entschieden wird der Wettbewerb durch ein Preisgericht mit insgesamt 13 Mitgliedern. Neben Stadtbaumeister Jürgen Thum und OB Andreas Haas dürfen sieben Architekten und vier Stadtratsmitglieder mit entscheiden. Hinzu kommt ein Berater-Gremium ohne Stimmrecht in dem Mitglieder der Beiräte, der Verwaltung und der Bürgerinitiative, die den Bürgerentscheid initiiert hatte, sitzen.

Für zwei weitere Plätze in diesem Gremium konnten sich im Vorfeld Germeringer Bürger anmelden. Zwei von insgesamt 20 Bewerbern wurde während der Sitzung per Losentscheid ausgewählt, der wegen einiger Verfahrensfehler allerdings erst im dritten Anlauf zu einem korrekten Ergebnis führte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Im Auslobungstext wird die Vorgeschichte der Planung ebenso detailliert dargelegt wie die aus dem Bürgerentscheid vorgegebenen Rahmenbedingungen. Die Forderung nach einer maßvollen Bebauung, die sich an die Umgebung anpasst, und die „ernsthafte Berücksichtigung des Klimawandels“ ist hier ebenso zu finden wie die Minimierung des Verkehrs. Die umfangreichen Ergebnisse des Bürgerdialogs, der in den vergangenen Monaten durchgeführt wurde, sind als Anhang der Auslobung beigefügt, außerdem das neue Windgutachten des Deutschen Wetterdienstes.

Diskussion

Die Auslobung wurde vom Stadtrat einstimmig gebilligt. Eine kurze heftige Diskussion entspann sich nur, als Daniel Liebetruth (SPD) der CSU und FWG als Befürworter des alten Entwurfs eine Irreführung nachwiesen wollte. Grund: Auch im neuen Wettbewerb wird der Bau einer vierzügigen Grundschule vorgegeben. Der Bürgerentscheid habe dies also nicht verhindert.

CSU-Sprecher Oliver Simon wünschte dem SPD-Landtagskandidaten daraufhin alles Gute für den weiteren Wahlkampf und erklärte: „Das war keine Irreführung.“

OB Andreas Haas gab zu bedenken, dass die Kirchenschule für 100 Millionen Euro sechs- statt vierzügig ausgebaut werden müsse, weil die Grundschule am Kreuzlinger Feld jetzt nur mit Verzögerung gebaut werden kann. Andreas Haas: „Mit diesen Tatsachen müssen wir umgehen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.