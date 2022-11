Öffentlichkeitskampagne zum Kreuzlinger Feld: Jetzt sind die Bürger dran

Von: Klaus Greif

Wie geht’s weiter am Kreuzlinger Feld? © Peter Weber

Die Neuplanung startet am Montag mit einer groß angelegten Öffentlichkeits-Kampagne

Germering – Nach dem Bürgerentscheid vom April, bei dem die Pläne für die Bebauung des Kreuzlinger Feld gestoppt worden sind, war klar: Bei der Neuplanung müssen die Bürger von Anfang an ins Boot geholt werden. Das Büro Studio-Stadt-Region hat schon im September im Stadtrat vorgestellt, wie das gemacht werden kann. Jetzt sind diese Pläne ausgearbeitet. OB Andreas Haas wird sei bei der Bürgerversammlung am Mittwoch, 9. November, 19 Uhr, in der Stadthalle präsentieren. Vertreter des Planungsbüros werde zudem für Fragen zur Verfügung stehen.

Wie die Stadt jetzt mitteilt, sollen an vier Standorten im Stadtgebiet (Kreuzlinger Feld, Volksfestplatz, Stadtbibliothek, GEP) ab Montag, 7. November, großformatige Infowände aufgestellt werden. Die Germeringer können sich hier einerseits über den Stand der Dinge informieren. Andererseits haben sie die Möglichkeit, auf Postkarten eigene Ideen zu schreiben und diese in einen Briefkasten zu werfen, der an der Infotafel aufgebaut wird. Man kann diese Karten aber auch im Rathaus abgeben.

Ein Info-Mobil des Büros Studio-Stadt-Region wird zudem an zwei Tagen vier Plätze anfahren und dort versuchen, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und ebenfalls Ideen zu sammeln. Am Dienstag, 15. November, stehen die Planer zunächst von 12.30 bis 14 Uhr am Max-Born-Gymnasium und von 14 bis 16 Uhr bei der Infotafel an der Stadtbibliothek. Am Mittwoch, 23. November, wird von 10 bis 12 Uhr die Infowand am Volksfestplatz besucht Von 12 bis 14 Uhr stehen die Stadtplaner dann am Schulzentrum von Carl-Spitzweg-Gymnasium und Realschule.

Abgerundet werden die Aktionen durch einen digitalen und einen analogen Marktplatz. Letzterer findet am Montag, 5. Dezember, von 17 bis 20 Uhr im Orlandosaal der Stadthalle statt. Hier können sich alle Germeringer an verschiedenen Marktständen informieren und mit den Planern sowie Vertretern des Bauamts diskutieren. Hier können aber auch Ideen und Anregungen zur Neuplanung abgegeben werden.

Der digitale Marktplatz findet von Donnerstag, 1. Dezember, bis Freitag, 6. Januar, statt. Wie bei der analogen Version können die Bürger hier Informationen einholen sowie Fragen stellen und Anregungen abgeben. Zusätzlich können Interessierte jederzeit per E-Mail an kreuzlingerfeld@germering.bayern.de am Planungsprozess teilhaben.

Wenn dieser so genannte Dialog-Prozess im Januar beendet ist, soll der städtebauliche Ideenwettbewerb gestartet werden. Auch hier ist eine Bürgerbeteiligung vorgesehen.

