Kreuzlinger Feld: Ticker zum Bürgerentscheid in Germering

Von: Klaus Greif, Thomas Steinhardt

Die geplante Bebauung des Kreuzlinger Felds steht zur Abstimmung. © mm

Nach dem Bürgerentscheid zum Kreuzlinger Feld in Germering hat das Auszählen begonnen.

Germering - Soll das Kreuzlinger Feld wie vom Stadtrat befürwortet bebaut werden, oder sollen die Pläne neu auf den Tisch? Im Wesentlichen ist das die Frage, die sich beim Bürgerentscheid an diesem Sonntag in Germering stellt. Bis 18 Uhr konnten die Wahlberechtigten ihre Stimmen abgeben. Wobei sehr viele Germeringer schon im Vorfeld von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch gemacht hatten. Wer mit „Nein“ stimmte, der lehnte das Bürgerbegehren gegen die geplante Bebauung an, votierte also für den vorliegenden Entwurf. Wer mit „Ja“ stimmte, der gab seine Stimme für die Bürgerinitiative ab.

Update 19.31 Uhr

Nach der Auszählung von 5 von 9 Wahllokalen liegen die Befürworter des Bürgerentscheids vorne. 60,54 Prozent wollen eine Überarbeitung der Pläne, 39,49 Prozent stimmen für den vorliegenden Entwurf.

Update 19.07 Uhr

Auf der Homepage der Stadt sind die ersten drei Wahllokale ausgezählt – das sind aber die drei, die man am Sonntag besuchen konnte. Da haben gerade mal 365 Germeringer ihre Stimme abgegeben. Hier liegen die Gegner der geplanten Bebauung vorne. Die sechs Briefwahllokale mit geschätzten 12 000 Stimmen (Stand Donnerstag) fehlen aber noch.