Kunsthandwerker kehren zurück in die Stadthalle

Von: Hans Kürzl

Ursula Weide aus Puchheim war mit ihren Kleidern für Puppen zum ersten Mal beim Kunsthandwerkermarkt. © KÜrzl

Seit 30 Jahren gibt es den Kunst- und Handwerkermarkt. Doch wegen Corona fiel er zweimal aus. Jetzt fand er zur Freude der Aussteller wieder statt, zum insgesamt 28. Mal.

Germering – Jana Beyreuther, die den Markt im Forum der Stadthalle seit mehreren Jahren organisiert, fasst die Stimmung vom Wochenende so zusammen: „Alle haben sich sehr gefreut, dass es wieder losgeht.“

Ursula Weide hat sogar eine kleine Extraschicht eingelegt, als endgültig feststand, dass der Markt wieder stattfindet. Die Puchheimerin schneidert Kleider für Puppen. „Man will ja herzeigen, was man geschaffen hat“, sagt die Puchheimerin. Sie stellt zum ersten Mal in Germering aus. Zu ihrem Ausstellerplatz sei sie auf Empfehlung gekommen. „Als ich gemerkt habe, dass noch ein Platz frei war, habe ich sofort zugesagt.“ Zu ihrem Hobby sei sie vor sechs Jahren durch ihr Enkelkind gekommen, erzählt Ursula Weide. Was ihr bei aller Freude aber ein wenig Sorge bereitet, ist die aktuelle Liefer- und Preissituation. Teilweise bekomme man Stoffe gar nicht mehr oder sie seien sehr teuer.

Eine Entwicklung, die Harald Ertl als einer von drei ausstellenden Männern auf dem Kunst- und Handwerkermarkt bestätigt. „Mindestens doppelt so teuer ist es geworden, wenn man Holz extra bestellt.“ Wo er vor Corona und Ukrainekrieg 800 Euro je Kubikmeter Zirbenholz zahlte, sind die Beträge nun eher nahe der 2000-Euro-Marke – und manchmal sogar darüber.

Dennoch will er sich die Freude an seinem Hobby nicht verderben lassen. Deshalb holt er sich das Material für seine Drechselarbeiten auch schon mal aus der Umgebung und sei da ständig auf der Suche. Die Schale, die er den Besuchern immer wieder präsentiert, stammt zum Beispiel aus einem Eichenbaum aus der Planegger Straße. „Jedes Stück bei mir hat seine Geschichte. Und ich weiß immer, wo es herkommt“, erklärt Ertl. Das schaffe eine gute Nähe zu seinen Stücken.

Monika Buchner ist stolz, ihre selbst genähten Handtaschen endlich wieder vor Publikum präsentieren zu können. Auf das Hobby sei sie vor vielen Jahren durch ihre Mutter gekommen. „Die hat aus Tischdecken Handtaschen gemacht. Und noch etwas hat die Germeringerin von ihrer Mutter. „Reste verwerten, als das Wort Recycling noch gar nicht erfunden war“, sagt Buchner mit einem Schmunzeln. Daran orientiere sie sich immer wieder. Mit ihrem Hobby folge sie also durchaus einem Trend.

Beim Kunst- und Handwerkermarkt war Buchner bei den Ausstellern der ersten Stunde, als der Markt noch an der Kirchenschule beheimatet war. Dazu gehörte auch Helga Reichel, die allerdings kurz vor der diesjährigen Eröffnung verstarb. „Sie hat ihren Stand hier noch selbst vorbereitet“, teilte Oberbürgermeister Andreas Haas in seiner Begrüßung sichtlich betroffen mit. Es sei der Tochter Bianca Müller hoch anzurechnen, dass sie den Stand im Sinne der Mutter betreue.

