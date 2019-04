Lärm für den Lärmschutz: Deshalb war die A96 in der Nacht gesperrt

Zwölf Stunden war die A 96 zwischen Germering und Gilching in der Nacht auf Sonntag gesperrt. Es musste Lärm gemacht werden, um die Lärmschutzwände auf der Brücke südlich der Otto-Wagner-Straße einzuhängen.

Germering – Es ist 20.04 Uhr. Noch immer rollen Autos auf der A 96 in beiden Richtungen. Stefan Raba, für die Bauüberwachung zuständig, sieht auf die Uhr. Nicht übermäßig nervös, doch er spricht „von einem straffen Zeitplan, den wir haben“. Denn zwölf Stunden später, um 8 Uhr morgens am Sonntag, soll der Verkehr wieder rollen. In den zwölf Abend-, Nacht- und Morgenstunden dazwischen müssen Abgrenzungen auf der Fahrbahn herausgehoben werden, damit das schwere Gerät sich bewegen kann. So genannte Steher müssen am Brückenbauwerk befestigt und letztendlich in die Lärmschutzwände eingehängt werden.

Vorher schon geübt

Um 20.15 Uhr schließlich ist die Autobahn frei. Männer und Maschinen können auf die Fahrbahn. Die Arbeiten für die Lärmschutzwand nutzt auch die Autobahnmeisterei, um Ausbesserungsarbeiten auf der Fahrbahn durchführen zu können. Raba und seine Firma haben im Vorfeld gewissermaßen schon geübt. Dort wo die Böschung ist, haben sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt so genannte Steher eingebracht. „So sind wir auf mögliche Schwierigkeiten besser vorbereitet“, erklärt der 35-jährige. Er ist für die Galerien zwischen Germering und Gilching zuständig, in der voraussichtlich 2020 der Verkehr dreispurig Richtung Lindau geführt werden soll. 25 000 Kubikmeter Beton und 5000 Tonnen Stahl seien verbaut, erzählt Raba.

Anwohner waren informiert

Die Anwohner waren informiert. „Die Bauarbeiten werden von den Anliegern überhaupt gut akzeptiert“, berichtet Raba aus seiner Erfahrung. So scheinen die Bewohner rund um die Brücke, das Hämmern und Schlagen gelassen aufzunehmen. Es finden sich kaum Schaulustige an der Brücke ein. Ein paar Kilometer stadteinwärts, auf der Landsberger Straße, ist mehr Betrieb. Auf die dort geführte Umleitung muss auch ein Bus mit Bayernfans, die den Triumph gegen Dortmund miterlebt haben.

Derweil ist Raba mit dem Zeitablauf zufrieden. „Es braucht in der Früh noch einen Zeitpuffer, damit die Fahrbahn gesäubert werden kann.“ Jedes noch so kleine Betonteilchen muss verschwunden sein, damit kein Schaden an einem Fahrzeug entstehen kann. Alles bleibt im Rahmen. Auch die Unfallbilanz mit nur einem leichten Vorfall in zwei Jahren muss nicht ergänzt werden.