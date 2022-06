Kampf um die Kandidatur: Für die SPD wollen im Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost zwei Bewerber in den Landtag

Daniel Liebetruth will für die SPD in den Landtag. © Nela Dorner

Nachdem Christoph Maier bereits sein Interesse an der Landtagskandidatur für die SPD bekundet hat, wirft nun ein zweiter Bewerber seinen Hut in den Ring.

Landkreis – Die SPD im Landkreis bringt sich für die Landtagswahl im nächsten Jahr in Stellung. Nachdem wie berichtet Christoph Maier aus Türkenfeld seinen Hut in den Ring geworfen hat, kündigt der Unterbezirk jetzt auch die Kandidatur von Daniel Liebetruth aus Germering an. Beide konkurrieren um die Bewerbung für den Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost. Außerdem will Martin Eberl aus Eichenau wieder für den Bezirkstag im Brucker Osten kandidieren. Eberl bekleidete die Position des Bezirksrats bereits von 2013 bis 2018.

Die Bewerber stellen sich den Genossen bei mehreren Gesprächsrunden vor. Am 21. Oktober können die Mitglieder dann darüber abstimmen, welcher Kandidat ins Rennen um einen Sitz im Parlament beziehungsweise im Bezirkstag gehen soll. Auch im Wahlkreis „Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West“ hat das Warmlaufen für die Wahlen im kommenden Jahr begonnen. So ist bereits bekannt, dass die Fürstenfeldbruckerin Tina Jäger sich dort um die Bezirkstagskandidatur bewirbt.

Das Gebiet des Landkreises Fürstenfeldbruck ist bei den Landtags- und Bezirkstagswahlen zwei verschiedenen Stimmkreisen zugeordnet. Der größere Teil mit den einwohnerstarken Städten und Gemeinden des östlichen Landkreises gehört zum Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost. Die Stadt Fürstenfeldbruck selbst sowie die Gemeinden Grafrath, Kottgeisering, Moorenweis, Schöngeising und Türkenfeld bilden gemeinsam mit dem Landkreis Landsberg den Stimmkreis „Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West“.